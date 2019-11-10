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Erol Bulut: Trabzonspor maçını ciddiye alıyoruz

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Trabzon, Avrupa Ligi maçında alternatif bir kadroyla oynadı. Onlar maçı ciddiye alıyorlar, biz de aynı şekilde" dedi. Süper Lig'de liderlik...

SPOR 10.11.2019, 14:18
Erol Bulut: Trabzonspor maçını ciddiye alıyoruz
AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Trabzon, Avrupa Ligi maçında alternatif bir kadroyla oynadı. Onlar maçı ciddiye alıyorlar, biz de aynı şekilde" dedi.
Süper Lig'de liderlik yarışında yer alan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, takımı ve ligi değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklama yapan Erol Bulut, yabancı sayısının 14 olmasının Anadolu kulüplerinin elini rahatlattığını belirtti. Bulut, "Daha iyi yabancılar transfer etme fırsatı buldular. Nitekim hem geçen sene olsun hem bu sene olsun Anadolu kulüpleri iyi transferler yaparak İstanbul takımlarına, büyük takımlara sıkıntı yaratabiliyor. Tabii önemli olan doğru ve kaliteli yabancı getirmek. Sonuçta yabancı futbolcu yerli futbolcudan kaliteli değilse almaya gerek yok. Kendi futbolcunu kullanabilirsin. Bu yıl Türkiye'ye gerçekten iyi futbolcular geldi. Bu nedenle takımlar arasındaki makas biraz daha daralmış durumda" dedi.
HEDEF 3 PUAN
Trabzonspor deplasmanına iyi hazırlandıklarını belirten Erol Bulut, "Trabzon deplasmanları her zaman zordur. Nitekim bu maçın da zor olacağını iyi biliyoruz. Trabzon, Avrupa Ligi maçında zaten alternatif bir kadroyla oynadı. Onlar maçı ciddiye alıyor, biz de aynı şekilde. Bizim hedefimiz, iyi bir sonuçla dönebilmek, alabiliyorsak 3 puanla dönmek" diye konuştu.
"İYİ İŞLER YAPTILAR"
Ligde adlarından çok söz ettiren Cisse ve Fernandes ikilisinin kadrosunda olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Bulut, "İkisinin kalitesi belli. Fernandes olsun, Papiss Cisse olsun Türkiye'ye geldiklerinde, Alanya'da zaten iyi işler yaptılar. Kamp döneminde iyi başladılar, sezona iyi giriş yaptılar. Aynı şekilde devam ediyorlar. İnşallah sezon sonuna kadar aynı şekilde götürürler" dedi.
"EKSİKLERİMİZE BAKACAĞIZ"
Alanyaspor'un başarılı bir grafik çizdiğini anlatan Erol Bulut, ligin sonunda takımın konumunu görmek için heyecanla beklediğini söyledi. Bulut, şöyle dedi:
"Ben de umutla bekliyorum, bakacağız ama tabii iyi bir başlangıcımız oldu. Tabii şimdi devre arası geliyor, herkes transfer yapacak, biz de kadromuza bakacağız, eksikliklerimize bakacağız. Şu an iki üç pozisyonda belki bir şeyler yapabiliriz ama önümüzde oynayacağımız maçlar her şeyi daha net gösterecek."
MİLLİ TAKIM
Milli takımı başarılı bulan Erol Bulut, Alanyaspor'dan ay-yıldızlı kadroya alınan Efecan ile adı milli takımla anılan Onur Bulut'u da değerlendirdi. Müthiş bir grafik yakaladıklarını belirten Bulut, şöyle dedi:
"Şenol Hoca iyi bir başlangıç yaptı. Genç bir kadromuz var. Kardeşlerimiz de çok istekli, arzulu ve inanıyorlar, en önemlisi o. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. Efecan zaten milli takıma çağrılan futbolcularımızdan biri. Milli takımda her ne kadar dakika almasa da inşallah önümüzdeki maçlarda Şenol hoca ona o şansı tanıyacak. Onur iyi bir giriş yaptı, Sivas maçında iki asisti oldu. O da gelişimini Türkiye'de iyi gösteriyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Onun dışında Veysel ve Hamza U19 Milli Takımı'na çağrıldı. Bizim adımıza güzel bir şey. İnşallah bunun sayısını daha da artırırız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erol Bulut ile röportaj
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