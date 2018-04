Erol Bulut: "Sözlerime daha sonra açıklık getireceğim"

Taha AYHAN / MALATYA,()

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı 'Bugün sahada kaybetmedik' açıklamasına daha sonra açıklık getireceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 31'inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman hafif tempolu koşu çalışmasıyla başladı ve kondisyon çalışması ile devam etti. Çalışma taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile forvet oyuncusu Khalid Boutaib idmana katılmadı. Azubuike ile Boutaib'in sağlık ekibi tarafından tedaviye alındığı ve durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Beşiktaş karşılaşmasında darbeye bağlı olarak hafif ağrıları bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ise takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdürdü. Özel izinli olan forvet oyuncusu Adem Büyük ile orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da antrenmana katılmadı.

BİRİNCİ İDMAN SAHASI BAKIMA ALINDI

Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki 1 nolu saha bakıma alındı. Ekipler, saha zemininde hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, zeminin havalandırılması için zemine delikler açıldı. Antrenman sahasına şok havuzunun yapımı için çalışmalara da başlandı. Teknik direktör Erol Bulut, antrenman sahasında gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ederek bilgiler aldı.

"40 PUANIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEĞİMİZ MAÇ"

Bulut, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamaya, "Netlik kazandırmaya gerek yok. Konuştuklarım ve ne demek istediğim aşağı yukarı belli. Güçlü bir rakibe karşı oynadık, Önümüzde daha zor 4 maçımız var. O karşılaşmalara odaklanmamız lazım. Zamanı geldiğinde her şey zaten konuşulur. Geçmişle ilgili bir açıklama yapmak istemiyorum. Her kulübün ufak tefek iç meseleleri her zaman olabiliyor. Burada veya başka kulüpte olabilir. Ama önemli olan takımın sahaya çıkıp iyi mücadele etmesidir. Benim takımım sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele ederek güçlü rakibi karşısında oynadı. Futbolda her şey olabiliyor. Beraberliği yakaladıktan sonra üstünlüğü de yakalayabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Biraz daha pozisyonları iyi değerlendirebilseydik öne geçip en kötü ihtimalle beraberlik alabilirdik. Ama karşımızdaki Beşiktaş, son iki senenin şampiyonu ve biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Futbolcularımı bu konuda tebrik ediyorum. Artık o maç bitti. Önümüzde Akhisarspor karşılaşması var. Bizim için çok önemli, 40 puanın üzerine çıkabileceğimiz maç" dedi.

"BEKLEMEDİĞİMİZ PUAN KAYIPLARIMIZ OLDU"

Süper Lig'de Pazar günü oynayacakları Akhisarspor maçıyla 40 puan hedefini yakalayacaklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Ben buraya geldiğimde ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağım. Ekibim, ben ve futbolcular olsun herkes elini değil gövdesini taşın altına koydu. O şekilde hala devam ediyorum. O savaşı ben asla bırakmayacağım, takımım da zaten bırakmıyor. Elimdeki kadro derinliği zaten belli, futbolcularım en iyisini sahada yapmaya çalışıyorlar. Baktığımızda istediğimiz performansı hala verememiş arkadaşlarımız var. Benim geldiğim dönemden bu zamana kadar bu bir gerçek, onun dışında bazı futbolcularımız inanılmaz performans gösteriyor. Futbol takımlarında inişler çıkışlar olabiliyor. Ama inişler olduğu zaman bazı maçlarda bu bizi çok etkiledi. Son saniyelerde yediğimiz gollerle beklemediğimiz puan kayıplarımız oldu. Verilmeyen goller, penaltılar bunların hepsini kattığınızda o maçlarda şanssızlığımız üzerimizdeydi. Diğer takımlarda da bu tür şeyler olabiliyor. Önümüzdeki son 4 maçta en iyisini yapıp istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Hafta sonu Akhisarspor maçı var. İnanıyorum 40 puanın üzerine çıkacağımız maç olacak."

