Erol Bulut: "Malatya'ya birkaç uçak daha indireceğiz"

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, transferle ilgili, "Dün havayoluyla Mitchell Donald, Malatya'ya geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah Malatya'ya birkaç uçak daha indireceğiz. Yeni transferlerimiz olacak" dedi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Bulut ve ekibi, Malatya'da bulunan spor medyasıyla bir araya geldi. Soru cevap şeklinde geçen basın toplantısında Bulut, yeni sezon ve transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transferde anlaştıkları oyuncuların birkaç gün içerisinde aralarına katılacağını kaydeden Bulut, "Geçen sezon ligi istediğim yerin üzerinde bitirdik. Bu sezonda hedefimiz yine ilk 10'un içerisinde olmak ve geçen yılki pozisyonumuzdan daha üst seviyede ligi tamamlamak. Bu anlamda hazırlıklarımız ve transferlerimiz sürüyor. Dün havayoluyla Mitchell Donald, Malatya'ya geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde inşallah Malatya'ya birkaç uçak daha indireceğiz. Yeni transferlerimiz olacak. Biraz geç kaldık ama sonuçta yönetim ve bizden kaynaklanan sorunlar değil. Anlaştığımız futbolcular son anda vazgeçebiliyor. Transfer komitemiz bu konuda gerçekten gayretli. Aramıza katılacak oyuncularla istediğimiz başlangıcı inşallah Göztepe karşısında yapacağız" diye konuştu.

"LİGE 24-25 OYUNCUYLA BAŞLARIZ"

Sezona ideal 11 ile başlayabileceklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu: "Sakatlanan oyuncular yavaş yavaş aramıza dönmeye başladı. Ömer Şişmanoğlu, Ahmet Ildiz ve Rahman Buğra aramıza katıldı. Antrenman eksikliklerini çok çalışarak geri kazanacaklar. Göztepe karşısına hangi ilk 11 çıkarsa çıksın en iyisini yaparak puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Hayatta her şey dört dörtlük gitmiyor maalesef. Bu sadece Malatyaspor'da değil bütün kulüplerde aynı sıkıntılar var. Zaten ekonomik anlamda kur farkından dolayı bütün kulüpler sıkıntı yaşıyor. Bu sene Türkiye’de yapılan transfer sayısı son 20 senenin en az transfer yapılan dönemidir. Doğal olarak biz de transferde geç kaldık. Bu demek değil ki biz işimizi yarı yolda bırakacağız. Elimizdeki mevcut futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız Futbolcularım kampta iyi çalıştılar. Göztepe maçına kadar muhtemelen elimizde hazır 14 futbolcumuz olacak. Tabii genç oyuncularımız da bizimle birlikte olacaklar. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkabileceğiz. İllaki yedeklerimiz de olacak. Lige 24-25 oyuncuyla gireceğimizi düşünüyorum."

"İSTEDİĞİM TRANSFERLER YAPILDI"

Bulut, her teknik direktörün kulübünü daha ileriye götürebilmek adına transfer isteyebileceğini belirterek, "Sonuçta bu yıl benim istediğim transferler yapıldı. En önemlisi antrenman sahalarımızın iyileştirilmesi yapıldı. İstediğim antrenmanların doğru şekilde gerçekleşmesi önemli. Kulüp içinde yapılmasını istediklerim vardı. Onlar yönetim tarafından gerçekleştirildi. Yavaş yavaş bazı şeyler imkanlar doğrultusunda tamamlanıyor. Futbolcularım da hazır hale geldikten sonra istediğimiz hedefe doğru yol alacağız. Genç futbolculara önem veren bir hocayım. Altyapıdan bazı oyuncularımızı sürekli A takım antrenmanlarına dahil ediyoruz. Altyapımız zaten o konuda iyi çalışmalar yapıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut'un açıklamaları

- Katılanlardan detay

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)