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Erol Bulut Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şansızlık 3-4 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şu an aradaki...

SPOR 05.11.2019, 21:33
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şansızlık 3-4 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Lokman, Juanfran ve Musa katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı.  Antrenmanın son kısmında ise futbolcular 4 takım, 2 ayrı gruba ayrılarak dar alanda dayanıklılık amaçlı oyun çalışması yaptı.

EROL BULUT: BAŞARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, liderliklerini sürdürmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Onlar da haftalardır bu liderliği sürdürüyor. İyi çalışıyoruz ve iyi futbol oynuyoruz ama maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O olay bizleri üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şansızlık 3- 4 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi. Futbolda böyle şeyler de var tabii pozisyonları kaçırabiliyorsunuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim işimiz bu zaten, çalışıp daha iyisini yapabilmek. Bunu başarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Oynayacakları Trabzonspor maçının zorlu bir karşılaşma olacağını belirten Erol Bulut, "Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde oynuyor. Kendilerine de başarılar diliyorum. Kendi evinde iyi oynayan bir ekip, taraftarı da arkasına alınca daha farklı sonuçlar elde edebiliyorlar. Saha içerisinde taraftardaki 12'nci gücü alabiliyorlar ama bizim için bir şey fark etmeyecek. Sonuçta bir maça çıkacağız, deplasman veya kendi evimizde olmamız fark etmiyor. Oyuna bir puanla başlıyorsunuz. Biz fazlasını almaya çalışacağız inşallah. O yüzden zor olan bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi bir şey olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak, Trabzonspor'dan 3 puan almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.   

"BÜYÜK TAKIMLARA DİŞ GÖSTERİYOR"

Bir gazetecinin "Süper Lig'in üst sıralarında Anadolu takımlarının olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erol Bulut, şöyle dedi:

"Daha önce de söylediğim gibi daha sezonun ilk haftalarındayız. An itibariyle böyle devam ediyor ama ne kadar bunu sürdürebiliriz ona bakmak lazım. İnşallah uzun süre başarılarımızı devam ettirebiliriz. Sonuçta Anadolu takımları da Süper Lig takımları, sadece İstanbul takımları yok sonuçta. Onlar da büyük takımlara diş gösteriyor. Bunun da iyi olduğunu düşüyorum çünkü bu şekilde devam ederse ligimizin değerini ve kalitesini o şekilde arttırmış olacak. İnşallah bu şekilde sezon sonuna kadar devam ederiz."

Turuncu yeşilli ekip Trabzonspor hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.

 

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