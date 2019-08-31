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Erol Bedir: Bizim Galatasaray'ı yenme hakkımız yok mu?
Süper Lig'in 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Galatasaray'a evinde 3-2 yenilmesinin ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdi. Bedir, "Bizim 1 puanlı...
SPOR 30.08.2019, 22:15
Süper Lig'in 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Galatasaray'a evinde 3-2 yenilmesinin ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdi. Bedir, "Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yok mu" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Maç oynandı. Rakibimiz ilk 2 maçta 1 puan almıştı. Buradan mutlaka galip gelmek istiyorlardı. 2 gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. Neden? Galatasaray'a gol attı diye. İnce ince hepimiz ne olduğunu gördük. Hakem ilk sarı kartlarda cömert davrandı. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Söylenecek hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "İstanbul'da Zekeriya Alp Bey bize bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yapıyoruz, bundan sonra daha dikkatli olacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dedi. Eğer yeni başlangıç böyle ise bu böyle gitmez. Bu ligin böyle gitmesi mümkün değil. İddia ediyorum eğer biz, sonuç alınmasaydı tahmin ediyorum, 3-4 kişi daha atılırdı. Burada bir emek veriliyor. Yazıklar olsun. Bugüne kadar hiçbir serzenişte bulunmamıştım. Yarın Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanıp belki 1-2 maç ceza verirler. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yok mu?"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Maç oynandı. Rakibimiz ilk 2 maçta 1 puan almıştı. Buradan mutlaka galip gelmek istiyorlardı. 2 gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. Neden? Galatasaray'a gol attı diye. İnce ince hepimiz ne olduğunu gördük. Hakem ilk sarı kartlarda cömert davrandı. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Söylenecek hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "İstanbul'da Zekeriya Alp Bey bize bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yapıyoruz, bundan sonra daha dikkatli olacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dedi. Eğer yeni başlangıç böyle ise bu böyle gitmez. Bu ligin böyle gitmesi mümkün değil. İddia ediyorum eğer biz, sonuç alınmasaydı tahmin ediyorum, 3-4 kişi daha atılırdı. Burada bir emek veriliyor. Yazıklar olsun. Bugüne kadar hiçbir serzenişte bulunmamıştım. Yarın Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanıp belki 1-2 maç ceza verirler. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yok mu?"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erol Bedir'in açıklamaları
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