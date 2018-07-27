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Erol Bedir'den Sapunaru, Tjaronn Chery ve N'Diaye açıklaması

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takım ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. Başkan Bedir, Sapunaru'nun takımla çalışmalara devam ettiğini, başka kulübe gönderilme durumu olmadığını belirtirken, Tjaronn...

Erol Bedir'den Sapunaru, Tjaronn Chery ve N'Diaye açıklaması
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takım ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. Başkan Bedir, Sapunaru'nun takımla çalışmalara devam ettiğini, başka kulübe gönderilme durumu olmadığını belirtirken, Tjaronn Chery ile mutabakata varıldığını ve N'Diaye ile görüşmeleri olmadığını ifade etti.
Sarı-kırmızılı takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Başkan Bedir şu ifadeleri kullandı: 
''Kayserispor Sevdalılarının  ve Büyük Taraftarımızı aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
1) Kulübümüz sözleşmeli futbolcusu Chıstıan Sapunaru halen kadromuzda ve takımımızın hazırlık kampında olup, antrenmanlara katılmakta ve yeni sezona hazırlanmaktadır. Hiç bir kulübe gönderilmesi mevzu bahis değildir.
2) Çin kulübü Guizhou'nun sözleşmeli futbolcusu Tjaronn Chery kulübümüze transferi için adı geçenle Kayseri'de görüşmeler yapılmış ve görüşmeler neticesinde oyuncu ile  mutabakata varılmıştır. Ancak, oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübü ile görüşmelerini kendisi sürdürmektedir.
3) Alfred N'Diaye ve benzeri şekilde adı geçen futbolcularla kulübümüzün bir görüşmesi olmadığı gibi ilgisi de bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili doğru bilgilerin alınabileceği mecra kulübümüzün resmi internet adresleri ve sosyal medya hesaplarıdır. Başka kaynaklardan alınan asılsız bilgilerin taraftarlarımız arasında paylaşılmasının kulübümüze bir faydası bulunmamaktadır.''

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