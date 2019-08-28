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Erol Bedir'den çifte bayram vurgusu
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında çifte bayram vurgusu yaptı. Erol Bedir, kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "97'nci sene-i devriyesi nedeniyle, Büyük Türk Milleti'nin...
SPOR 28.08.2019, 16:29
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında çifte bayram vurgusu yaptı.
Erol Bedir, kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "97'nci sene-i devriyesi nedeniyle, Büyük Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah gerekli olmaz, ancak; mecbur kalırsak, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin tekrarı milletimize nasip olsun diye dua ediyorum. Ayrıca yaklaşık 45 yıldır, İstanbul’da yenmemize rağmen evimizde galip gelemediğimiz değerli rakibimiz Galatasaray ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde, Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağımız maçtan da Kayserispor olarak zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Takımımız ve taraftarımızın da aynı inançta olduğunu biliyor, cuma akşamı, Kayserili hemşehrilerimize çifte bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erol Bedir, kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "97'nci sene-i devriyesi nedeniyle, Büyük Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah gerekli olmaz, ancak; mecbur kalırsak, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin tekrarı milletimize nasip olsun diye dua ediyorum. Ayrıca yaklaşık 45 yıldır, İstanbul’da yenmemize rağmen evimizde galip gelemediğimiz değerli rakibimiz Galatasaray ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde, Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağımız maçtan da Kayserispor olarak zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Takımımız ve taraftarımızın da aynı inançta olduğunu biliyor, cuma akşamı, Kayserili hemşehrilerimize çifte bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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