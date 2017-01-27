Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Eroğlu: Derbi İzmir'e yakışsın

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Göztepe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın İzmir'e yakışan güzellikte geçmesi dileğinde bulundu. İki kulübün de farklı misyonlarla...

Eroğlu: Derbi İzmir'e yakışsın
TFF 1'inci Lig'de pazar günü Göztepe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın İzmir'e yakışan güzellikte geçmesi dileğinde bulundu. İki kulübün de farklı misyonlarla yola çıktığını, Göztepe'nin ilk yarıyı lider bitirerek hedefine doğru önemli bir adım attığını ifade eden Eroğlu, "İzmir için her açıdan güzel bir maç olmasını diliyorum. İki takım da ikinci devreye iyi başlamadı. Bu derbiyi kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
Göztepe'nin güçlü ve avantajlara sahip bir rakip olduğunun altını çizen Eroğlu, "Ancak onların zaaflarını da çok iyi biliyoruz. Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarında planladığımız oyunu sahaya yansıttık fakat sonuca gidemedik. Göztepe derbisinde bunu da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 9 oyuncunun takımdan ayrılması ve 10 gencin aramıza katılmasıyla bir geçiş döneminin içerisine girdik. Kazanmak, bu dönemi daha hızlı geride bırakmamızı sağlayacak" diye konuştu.
YENİLERE GÜVENOYU
Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ara transfer döneminde takıma katılan forvet Hasan Kabze ve orta saha oyuncusu Okan Derici'ye güvenoyu verdi. Hasan Kabze'nin takıma çok şey katacağına belirten Eroğlu, "Fiziksel olarak tam istediğimiz seviyede olmasa da bu açığı hızla kapatacak arzuda bir oyuncu. Teknik özellikleri ve kariyeriyle ekibimize çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Okan Derici ise hazır durumda.
Göztepe maçından sonra belki bir oyuncu daha alarak transferi noktalamayı planlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.