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Ermenek'te 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' heyecanı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Ermenek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Ermenek'te 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' heyecanı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' eğitimleri yoğun ilgi görüyor.
Ermenek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Eğlenceli Çocuk Atletizmi' projesinin ilk durağı Ermenek'e bağlı Katranlı köyü oldu. Köy okulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 3-12 yaş grubundaki yaklaşık 62 öğrenci, antrenör Melihşah Katman eşliğinde atletizme ilk adımı attı. Dolu dolu geçen etkinlikte öğrenciler sürat koşusu, engelli bayrak yarışı, durarak uzun atlama yarışı ve bariyer üzerinden hedefe roket atma gibi yarış ve oyunlarda tüm hünerlerini sergiledi. Öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler ile öğretmenlerin kıyasıya rekabeti ise renkli görüntülere sahne oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Ermenek'te atletizm branşında güzel bir potansiyel yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"İl ve ilçelerimizde sporu tabana yaymak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetişmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ermenek ilçemizde de 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' projesi kapsamında, ilçe ve köylerimizde yüzlerce çocuğumuza ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Yapılan sportif etkinliklerle ayrıca çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından da uzak tutarak daha sosyal ve iletişimi güçlü bireyler olarak geleceklerine yöne vermelerini istiyoruz. 196 ülkede uygulanmakta olan 'IAAF Çocuk Atletizmi' eğitimlerimiz tüm heyecanı ile il ve ilçelerimizde uygulanmaya devam edecek."

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