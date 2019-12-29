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Erling Haaland, Borussia Dortmund’da
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon Red Bull Salzburg forması ile attığı gollerle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına damga vuran Erling Haaland ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-siyahlıların resmi...
SPOR 29.12.2019, 17:50
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon Red Bull Salzburg forması ile attığı gollerle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına damga vuran Erling Haaland ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg’un 19 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.
Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg’un UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg’un 19 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.
Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg’un UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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