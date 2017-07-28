Erkek voleybolda şampiyon Türkiye (İşitme Engelliler Olimpiyatları)

Türkiye - Ukrayna: 3-0

SAMSUN, ()

Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek voleybol final maçında Türkiye, Ukrayna'yı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye ile Ukrayna karşılaştı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu bulunan ay-yıldızlılar, müsabakayı 3-0 kazanarak altın madalyayı elde etti.

Mücadelenin üçüncü setinde, skor 14-14 iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından devam etti.