Erkek engellilerle kadın futbol takımının maçında dostluk kazandı

SAMSUN'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Samsun Bedensel Engeliler Gençlik Spor Kulübü Ampute Futbol takımı ve Kadınlar Futbol 1'nci Ligi ekibi İlkadım Yabancılar Pazarıspor'un dostluk maçı, 5-5 berabere bitti."ENGELLİLERİN SAĞLIKLI İNSANLARLA OYNAYABİLDİĞİNİ GÖSTERDİK"Samsun Bedensel Engeliler Gençlik Spor Kulübü'nün hem başkanı hem takım kaptanı Yakup Özden, maçtan sonra, "Yaptığımız temasta bayan futbol takımının ampute takımımızla karşı karşıya getirme skararı aldık. Engelllerin sağlıklı insanlarla nasıl futbol oynayabildiğini göstermek istedik" dedi.ENGELLİ ADAYIYIZİlkadım Yabancılar Pazarıspor Kulübü Başkanı Ali Akyüz ise herkesin engelli adayı olduğunu belirtti, “Yarın ne olacağımız belli değil. Yakup Bey bizi davet etti. 'Sakatlar-sağlamlar nasıl maç yapıyor. Bunun örneğini gösterelim, duyuralım ve Samsun'u temsil edelim' deyince maç oynandı" dedi.

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