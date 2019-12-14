Erkek Curling Milli Takımı, Hırvatistan’ı mağlup etti

Finlandiya’nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası’nda Erkek Genç Milli Takımı, rakibi Hırvatistan’ı 8-2 mağlup etti.

Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası’nda Erkek Genç Milli Takımı dördüncü maçında rakibi Güney Kore’yi 5-2 yenerek avantaj elde etmişti.

Milliler, yarın TSİ 21.00’de İspanya ile mücadele edecek.

