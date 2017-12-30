Erkek basketbolda 2017 Fenerbahçe'nin yılı oldu

Avrupa'nın en büyük kupası Türkiye'de

Ligde üst üste 2'nci şampiyonluk

Lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile süslendi

Tek kayıp Türkiye Kupası

Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

Erkek basketbolda olağanüstü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, 2017 yılını en başarılı geçiren ekiplerden biri oldu. Zeljko Obradovic önderliğinde her sezon üzerine koyarak devam eden sarı-lacivertli ekip, 2017 senesine bir THY Avrupa Ligi, bir Türkiye Basketbol Süper Ligi ve bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sığdırdı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KUPASI TÜRKİYE'DE

2014-2015'te yarı final, 2015-2016'da ise finalde elendiği THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe normal sezonu 5'inci sırada tamamladı. Play-off turunda (Son 8) Panathinaikos ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin saha avantajına rağmen, Yunan rakibini 3-0'lık net bir skorla kupanın dışına itti. Son 4'e kalan sarı-lacivertli ekip, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleneceği açıklanan son 4'ün favorilerindendi. Yarı finalde kupanın önemli takımlarından Real Madrid ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, dev rakibini 84-75 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi ise Yunan devi Olympiakos'tu. Başından sonuna kadar üstün götürdüğü mücadeleyi 80-64 galip bitiren sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'ni müzesine götüren ilk Türk takımı olmayı başardı.

LİGDE ÜST ÜSTE 2'NCİ ŞAMPİYONLUK

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekipte sıradaki hedef Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmaktı. Çeyrek finalde TOFAŞ'ı 2 maç sonunda geçen Fenerbahçe, yarı finalde ise Darüşşafaka'yı 3 maç sonunda elemeyi başardı. Finalde sezonun flaş ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan ile eşleyen sarı-lacivertli ekip, evindeki ilk iki maçı zorlansa da kazanmayı başardı. 3'üncü maçta deplasmanda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, son maçta da inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak yine deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etti ve 4-0'lık skorla kupaya uzandı. Sarı-lacivertli ekip bu şampiyonlukla, ligde üst üste 2'nci zaferine ulaşmış oldu.

LİG ŞAMPİYONLUĞU, CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İLE SÜSLENDİ

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonu arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Fenerbahçe Doğuş ile Banvit karşı karşıya geldi. Yeni sezonun başlangıcında oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, parkeden 75-64 galip ayrılarak yılın 3'üncü kupasını da müzesine götürdü.

TEK KAYIP TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe için 2017 yılı özel bir yıl olurken, bu yıldaki tek kayıp ise Türkiye Kupası'nda geldi. Kupanın en büyük favorisi olan Fenerbahçe, kupanın ilk turu olan çeyrek finalde Anadolu Efes'e 82-74 mağlup olarak kupaya veda etti.