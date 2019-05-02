Erkan Sözeri: Ligde var olma maçı oynayacağız

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN () - Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri, “Adana Demirspor maçında çok iyi mücadele ederek, taraftarımızın önünde 3 puanı almak istiyoruz. Bu işi sonlandırmak ya da son iki haftaya girilirken büyük avantaj elde etmek istiyoruz” dedi.

Sözeri, hafta sonu sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Göreve geldikten sonra oyuncularla bire bir iletişim yaptıklarını, bunun karşılığını da pozitif olarak aldıklarına işaret eden Sözeri, “Mental ve moral olarak oyuncularımıza dokunduk. Onlar da pozitif olarak cevap verdiler ki, iki günlük antrenmanla Gaziantep deplasmanında o performansını sergilediysek inşallah bu hafta çok daha iyi performans sergileyip Giresunspor’a layık bir şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Sözeri, son haftalara girilirken zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacaklarını belirterek, “Ama ben fikstür kolay veya zora inanmıyorum. Bunu geçen hafta takımımız da gösterdi. Play-Off grubunda bulunan Gazişehir’e neredeyse pozisyon vermedik. Bizim için 2-0 öne geçip pozisyon vermeden berabere kalmak üzüntü verici. Yapacak bir şey yok. Alınan her puanın kıymeti var” ifadelerini kullandı.

“Sahamızdaki Adana Demirspor maçında çok iyi mücadele ederek, taraftarımızın önünde 3 puanı almak istiyoruz” diyen Sözeri, "Bu işi sonlandırmak ya da son iki haftaya girilirken büyük avantaj elde etmek istiyoruz. Gelecek sonuçlara göre belki de 3 puan yeterli olacak. Camiamızdan beklentimiz bizi bu yolda yalnız bırakmasınlar. Ligde var olma maçı oynayacağız. Büyük camialar böyle kriz döneminden güçlü çıkabilen camialardır. Giresunspor camiası da öyle bir camia, buradan da güçlü bir şekilde çıkacak. İnşallah hafta sonu taraftarlarımız o stadı dolduracaklar. Hem rakibe hem hakeme objektif yönetme adına baskıyı yapacaklar ve yanımızda olduklarını hissettirecekler. Bazı oyuncularımızın hatalarını hoş görecekler ve bu maçı hep birlikte el ele kazanarak bu ligde var olduğumuzu ilan edeceğiz inşallah" dedi.

Sözeri, sakatlığı bulunan Tanase ile sarı kart cezalısı Tevfik haricinde eksik bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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