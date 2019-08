Ergün Penbe: Yasa dışı bahis hem devletimize hem de ailelere büyük zarar veriyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktör görevinde bulunan eski futbolcu Ergün Penbe, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisin ciddi zararlar verdiğini ifade eden Penbe, "Yasal olmayan bahisleri lütfen oynamayalım, hem ailemize hem de devletimize çok büyük zararlar verdiğini söylemek istiyorum. Hem devletimiz zarar görecek, hem insanların ailevi yapısı bozulacak hem de ekonomik sıkıntılara yol açacak. Bu yüzden sizden ricam yasal olmayan bahislerden uzak durmaya çalışın" dedi. Yeni sezonda bütün takımlara başarılar dileyen Ergün Penbe, "Lig yeni başladı, iki hafta oldu. Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Futbolcu kardeşlerime Allah sakatlık, kaza vermesin, hakemlerin inşallah hakem şansları yanında olur. Umarım hakemlerin değil de futbolumuzun konuşulacağı bir lig olur, herkese başarılar diliyorum ama tabii ki gönlümden her zaman Galatasaray'ın şampiyon olması geçiyor. Bu sene onu engellemek için daha güçlü ekipler var" şeklinde konuştu. "GALATASARAY HEP YARIŞIN SONLARINDA AÇILIR" İki haftası geride kalan Süper Lig Cemil Usta Sezonu hakkında düşüncelerini paylaşan Ergün Penbe, "Son iki senenin şampiyonu, ligi forse eden Galatasaray, beklentilerin altında kalarak lige başladı. Yeni transferlerle birlikte hem seyircilerin hem de bizlerin beklentisi biraz farklıydı. İlk iki maçta bir puan alabildiler ama Galatasaray, arap atı gibidir hep yarışın sonlarında açılır. Hem şampiyon olabilmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için elinden geleni yapacaktır. Fatih hocayı ve camiayı iyi bildiğim için bu iki maçın Galatasaray'ın ayaklarını yere sağlam basmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten büyük takımlarda ligin ilk haftaları sıkıntılar olur. Beşiktaş da kötü başladı. Trabzonspor, dört puan topladı, fena değiller. Bu sene, geçen yıl yaptıkları çıkışı devam ettireceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe ikide iki yaparak başladı. Başakşehir ile zorlu bir maç oynadılar, kaybedebilirlerdi. Hem oyunuyla hem şansıyla Fenerbahçe biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Bu sene güzel bir lig bizi bekliyor. Büyük takımların yarışın içinde olması ligi daha heyecanlı hale getirecektir. Denizli'nin güzel bir çıkışı var, iki maçı kazandılar, Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor da iyi çıkış yakaladı. Bu da ligin hem altında hem üstünde kalitenin olacağını, seyri daha güzel hale getireceğini gösteriyor. İnşallah güzel bir sezon bizi bekler" ifadelerini kullandı. "GALATASARAY, FALCAO'YU ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAKTIR" Galatasaray'ın ilk iki maçta kötü sonuçlar aldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray, Falcao transferini bitirirse hem Avrupa'da hem Türkiye liginde çok daha güçlü bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Fatih Hoca ve yönetimin bunun için çalışmalar yaptığını biliyorum. Falcao'yu almak için her türlü fedakârlığı yapacaklardır çünkü ilk iki maç kötü sonuçlandı. Bunun neticesinde Fatih Hoca kadroyu güçlendirmek isteyecektir. Yönetimin de onun bu isteğini geri çevirmeyeceğini düşünüyorum. Falcao'nun takımı Monaco'da beş altı tane forvet var, Slimani de oraya gitti. Bundan dolayı Monaco'nun Falcao'yu bırakacağını düşünüyorum. Galatasaray, Falcao ile birlikte çok daha güçlü bir takım olacaktır, tabii rakipleri de Galatasaray'ın üst üste üç kez şampiyon olmasına izin vermeyecektir" açıklamasında bulundu. "2'NCİ LİG ÇOK HEYECANLI GEÇECEK" Hafta sonu başlayacak olan TFF 2'nci ligin çok heyecanlı geçeceğini vurgulayan 47 yaşındaki teknik adam, "Bizim ligin çok heyecanlı olacağını düşünüyorum çünkü ölüm grubu diye adlandırdığımız bir gruba düştük. Bir çok takım hem play-off hem de şampiyonluk mücadelesi verecek. Bunların arasında olmak istiyoruz, iyi bir ekip kurduk, takım ruhunu ve arkadaşlığı takıma iyi yansıtabilirsek bu yarışmacı grubun içinde olmak istiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu. "FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDE OLDUĞU ZAMAN ÇOK DAHA HEYECANLI BİR LİG İZLİYORUZ" Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde olmasının lige heyecan kattığını ifade eden Penbe, "Ali Koç, büyük umutlarla Fenerbahçe'ye geldi, ilk sezonu hakikaten kötü geçti. Fenerbahçe son maçlarda bir çıkış yakaladı ama bu sene daha temkinli bir Ali Koç görüyoruz, daha ayakları sağlam basan, ekonomik olarak daha üst seviyeye taşınan bir Fenerbahçe var. İyi başladılar, bu ligin sonunu getirebilme açısından çok önemli. Şu anda Fenerbahçe iyi gidiyor eminim Ali Koç da bundan memnundur ama yarışta son ana kadar bulunabilmesi için çok daha iyi bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Takviyeler de yapıyorlar, Fenerbahçe olmadan bir lig düşünülemez. Fenerbahçe'nin o heyecanın içinde olması gerekli. Fenerbahçe olduğu zaman çok daha renkli ve heyecanlı geçen bir lig izliyoruz. Ali Koç da bunun bilincinde, o yüzden bu sene yere daha sağlam basıyor. Geçen seneki gibi bu sene de işler kötü giderse olağanüstü bir kongreye gidilebilir ve başkanlığı sarsılabilir diye düşünüyorum" diye konuştu. "HER ZAMAN FAIR-PLAY'DEN YANA OLALIM" Futbolseverlere de mesaj yollayan Ergün Penbe, "Futbol sadece ülkemizde değil dünyada da çok sevilen bir spor dalı. İnişli çıkışlı bir yapıya sahibiz, her zaman Fair-Play'den yana olalım. Oynadığım dönemlerde buna çok önem veren biriydim. Onun için hakem, taraftar ya da başkasıyla uğraşmazdım, kısacası bana yapılmasını istemediğim şeyleri ben de yapmazdım. Taraftarlarımız, sahada mücadele eden oyuncularımız, hakemlerimiz, başkanlarımız ve yönetim de bu bilinçte olursa ve verilen sosyal mesajlar hep bu paralelde devam ederse Fair-Play'in daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Mesela tribünlerde kaos, kavga olmayacak, saha içinde hakem ve oyuncularla tartışma yaşanmayacak, birbirlerine karşı kasti tekmeler veya başka şeyler olmayacak. Bu bilinçte olur ve iyi mesajlar verirsek çok daha iyi yerlere gideceğiz, şu ana kadar Türk futbolunun hep kötü yanlarını konuştuk, neden biraz da iyi yanlarını konuşmayalım?" dedi.