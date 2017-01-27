Ergün Penbe, takımın başında ilk antrenmana çıktı

"İnegölspor'da başarılı olmaya geldik"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Galatasaray ve Milli Takımının efsane kadrosunda yer alan Ergün Penbe, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Mesudiye sentetik sahada takımın başında ilk antrenmanını yaptıran Ergün Penbe'nin, oyuncularla şakalaşarak daha ilk dakikalardan takıma ısındığı gözlendi.

İNEGÖLSPOR'DA BAŞARILI OLMAYA GELDİK

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, "Ayağımızın tozuyla geldik ve ilk idmanımıza çıktık. İzlenimler güzel. Çocukların neşesi yerinde. Havanın soğuk olmasına rağmen güzel tempolu antrenman oldu. Hepsi çok istekliler. Yeni ekibe yeni şehire, İnegölspor'da başarılı olmaya geldik. Bunun bir süreci var. Her şey kolay olmuyor. Önümüzde çok önemli Tuzla ve Ankaragücü maçları var. Bunlardan puanlar bekliyoruz. Önemli olan iki maça iyi hazırlanıp, iyi neticeler almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi neticeler alırsak önümüzde kalan sonraki 13 maç içinde kafamızda belli sorular oluşmaya başlayacaktır. İki maça çok önem veriyoruz. Ekibimizle beraber kalan 15 maçta İnegölspor'u en iyi noktaya getirmek ve temsil etmek için mücadele vereceğiz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Tuzlaspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulunan Penbe, "Zor bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah hafta sonu o tribünleri doldururlar, en iyi şekilde bizi desteklerler" diye konuştu.

AMACIMIZ, MAÇLARI 11 KİŞİ BİTİRMEK OLACAK

İnegölspor'un kırmızı kart sorununun sorulması üzerine Penbe, "Öyle bir atmosferde oynuyorsunuz ki maçları, bazen en sakin insan bile sinirlenebiliyor. Biz kırmızı kart sorununa çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü İnegölspor 10 kişi kaldığı maçlarda hep gol yemiş takım. Artık takımın mağlubiyete tahammülü yok. İşimiz çok zor. Bir seri yakalamamız lazım. Bu takıma zarar veren ne varsa çözmek için çalışacağız. Takım birlikteliğini sağlayacağız. Önemli olan maçları 11 kişi bitirmek olacak amacımız. Bunun için buradayız" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULUK DÖNEMİMDE BU KADAR BİLGİLİ DEĞİLDİ HOCALAR"

Genç hocaların takımların başına geçtiğinin hatırlatılması üzerine Penbe, "Teknolojinin ilerlediği her yerde herkes ilerliyor. İnsanlar da kendilerini geliştiriyorlar. Genç yaşlı hoca fark etmiyor. Yaşlı hocalarında birçok öğreneceği şeyler var. Bilgi hiçbir zaman tükenmiyor. Artık çok bilgili hocalar geliyor. Benim futbolculuk dönemimde bu kadar bilgili değildi çalıştığımız hocalar. Kendi kapasitelerine göre bir yere kadar bizlere bir şeyler verebiliyorlardı. Ama şimdi yeni gelen nesildeki hocalar, zamanla çok daha iyi eğitim alıp bunları oyuncuları ile paylaşıyorlar. Ne kadar pratik yaparsanız, ne kadar çok takımda çalışırsanız çok daha başarılı olabiliyorsunuz" dedi.

BİZİM İŞİMİZ BİRAZ DAHA ZOR

Daha önce Galatasaray'da beraber oynadığı takım arkadaşı şu anki Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın da İnegölspor rakibi olduğunun hatırlatılması üzerine Penbe, "Suat Kaya yıllarca bu ligde çalışmış hocalardan bir tanesi. Benimde takım arkadaşım. Beraber aynı forma altında büyük başarılara imza attık. Şuanda da iyi gidiyorlar. İyi takımı var hakikaten. Başarılar diliyorum. O benden biraz daha avantajlı tabiki. Suat geçen yılda aynı takımın başındaydı. Biz yeni camia ve sporcularlayız. Bizim işimiz biraz daha zor. Suat ağabey bu ligin tecrübeli teknik direktörlerinden bir tanesi. Onlarda iyi yerde bitireceklerdir ligi" İfadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ergün Penbe'nin takım ile antrenman görüntüleri

-Genç futbolcularla şakalaşma görüntüleri

- Röportaj

HABER - KAMERA: YAVUZ YILMAZ - İNEGÖL (BURSA), ()