Ergün Penbe: ''İgor Tudor kapalı kutu''

ULUDAĞ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu İnegöl Amatör Sporlar Topluluğu'nun (İSTOP) konuğu olan İnegölspor’un teknik direktörü Ergün Penbe, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor'un kapalı kutu olduğunu, milli takımı bırakması halinde Fatih Terim'in de Galatasaray'ı çalıştırabileceğini söyledi.Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İnegölspor eski Başkanı İlhan Korkmaz, İnegölspor Müdürü Yavuz Memiş, İnegölspor yöneticileri ve öğrenciler katıldı.Futbol yaşamı konusunda bilgi veren İnegölspor teknik direktörü Ergün Penbe, "Futbola Kilimlispor’da başladım. Yaklaşık 9 sene orada futbol hayatımı sürdürdükten sonra 1992 yılbaşı günü Gençlerbirliği’ne transfer oldum. Orada da 2,5 sezonun ardından 4 büyüklerin hepsi bana transfer teklifinde bulundu. Ben Galatasaray’ı tercih ettim. İyi ki de öyle bir tercih yapmışım. Galatasaray’ın başarılarında bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Doğru bir tercih yapmışım. Yakın çevreme hep şunu söylüyorum; 1994’ün Mayıs ayında 3 tane imza atmıştım, biri askerliğe, biri evliliğe, bir diğeri de Galatasaray’a oldu. Benim için en hayırlısı Galatasaray’a attığım imzaydı. Hayatımdaki anlamı büyüktür. Bugün bu kadar tanınıyorsam, Ergün Penbe isem Galatasaray camiası sayesindedir" dedi.FUTBOLCU YETİŞTİREMİYORUZTürk futbolunun kötüye gittiğini ifade eden Penbe, "Çoğu insan bugün oynanan futboldan keyif almıyor. Oyuncu yetişmiyor. Bugün yıldız diyebileceğimiz yalnızca Arda’mız var. Emre Mor var ama o yurtdışı altyapısını almış oyuncularımızdan bir tanesidir. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ülkede futbolcu yetiştiremiyoruz, oyuncu gelmiyor. Bizden daha ufak ülkelerdeki futbolcular Avrupa’da oynuyorlar, biz 80 milyonluk ülkeden futbolcu çıkaramıyoruz. Bu altyapıların yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ülke şartlarında ve Avrupa’da futbol çok zorlaştı. Mücadele hat safhada. Yetenekle bir yere kadar geliyorsunuz. Ülkemizdeki kaliteli oyuncu sayısının az olması çok üzücü. Altyapılara, altyapı eğitmenlerine gerekli önemi ve yatırımları yaparsak iyi oyuncular çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.HAKEMLERİ ELEŞTİRDİTürkiye’de yaşanan hakem hatalarının sorulması üzerine konuşan Penbe, "Geçen sene yorumculuk yapıyordum, birçok maçı ve hakemleri izliyordum. Geçen sene de çok hakem hataları vardı bu sene de var. Ben futbolu bıraktım, gittim eğitimimi aldım, diplomamı aldım. Hakemler de bir eğitim alıyorlar, diploma alıyorlar. Aynı eğitimi alıp farklı yorumluyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Antalya’da toplanıp eğitim alıyorlar, videolar gösteriyorlar, pozisyonları gösteriyorlar, aynı bilgileri orada alıyorlar ama hepsi sahada farklı yorumluyorlar. İnsanız, tabi ki hatalar yapacağız. Biz de oynadığımızda hata yaptığımız zaman takımımız gol yiyordu ama hakemlerin bu kadar bariz hatalar yapmalarına anlam veremiyor. Ya yeterli konsantrasyonu sağlayamıyorlar ya da baskıyı kaldıramıyorlar. Maç içinde oyuncuların da hakemlere yardımcı olmaları gerekiyor. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Biraz iletişim sıkıntısı yaşıyoruz, ondan da kaynaklanıyor olabilir" dedi.TUDOR KAPALI KUTUGalatasaray'a imza atan Teknik Direktör İgor Tudor'u değerlendiren Penbe, "Tudor, kendini ispatlamış bir teknik direktör. Büyük takımları yendi. Galatasaray’da ne yapar, bu tabiki soru işareti. Beklentimiz ondan iyi şeyler tabiki. Büyük takımları ve futbolcuları yönetmek çok zordur. İşi çok zor. Ne yapar bilmiyoruz açıkçası kapalı bir kutu. Temennimiz Galatasaray’ı iyi yerlere getirmesi. Anadolu kulübü ile Galatasaray kulübü çok farklıdır. Anadolu takımında yıldız futbolcusunuz, ama büyük takımlara geldiğiniz de bir senede takımdan çıkarılmanız mümkün. Büyük takımlardaki baskıları kaldıranlar zaten büyük oyuncu oluyorlar. Tudor’un üzerindeki baskı çok daha farklı olacaktır. Baskıları kaldırabilirse iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum "ifadelerini kullandı.TERİM GERİ DÖNEBİLİRFatih Terim'in Galatasaray'a yeniden dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Penbe, "Fatih Terim inanılmaz Galatasaraylı zaten. Ömrü yettiği, bu işi yaptığı sürece tekrar Galatasaray’a gelebileceğini düşünüyorum. Hatta sezon sonu belki de neden olmasın, milli takımdan ipleri kopardığı an Galatasaray’a geleceğini düşünüyorum" dedi.FOTOĞRAFLI