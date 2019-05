Ergin Ataman: Tek eksik kupam EuroLeague kupası

"Biz kısaların yaratıcılığıyla hızlı basketbol oynayan bir takımız"

"Anadolu Efes geri döndü"

"Efes büyük bir kulüp ve iyi olduğunuz sürece buradasınızdır"

"Hiçbir gün geri adım atmadık"

"Karşımdaki koç Avrupa'nın en değerli koçu"

"Biz şampiyon olamazsak Fenerbahçe olsun"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona Lassa'yı 5 maç sonunda mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko ile bu sezon 6 kez karşılaştıklarını hatırlatan Ergin Ataman, "Durum 3-3. Tabii ki Fenerbahçe, bu sezona EuroLeague'in favorisi olarak başladı ve Euroleague'i birinci sırada bitirirken iyi bir sezon geçirdi. Zor bir maç olacağı kesin ama Final Four'da zaten kolay takım yok. Son 3 sezonun şampiyon takımları Final Four'da. Fenerbahçe serisi de bizim açımızdan zor, EuroLeague'in en kuvvetli ve favori takımı ama bir anlamda da 3 kez kazanmış olmamız, rakibi çok iyi tanıyor olmamız, stratejilerini çok iyi biliyor olmamız ve özgüvenimizin yüksek olması, play-off maçlarında oynadığımız sert maçlardan elde ettiğimiz maç tecrübesi bize avantaj getiriyor" dedi.

"BİZ KISALARIN YARATICILIĞIYLA HIZLI BASKETBOL OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

"Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçında savunma mı, hücum mu kazanacak" sorusuna yanıt veren Ataman, "Çok zor. Stratejimde her ikisi de birbirine bağlı. Biz de öyle bir takımız. İyi hücum ettiğimiz zaman savunmayı da daha bir coşkuyla yapıyoruz. Savunmayı iyi yaptığımızda hızlı hücumlarla çıkıyoruz ki bizim en iyi silahlarımızdan birisi de bu. Fenerbahçe daha kontrollü bir basketbol oynayan bir takım. Özellikle set hücumunda Fenerbahçe'yi geçmek kolay değil. Onun için savunmayı iyi yapıp hızlı hücumlardan sayı çıkartmamız lazım. İki farklı strateji var. Biz kısaların yaratıcılığıyla hızlı basketbol oynayan bir takımız. Fenerbahçe ise fizikli oyuncularını çok iyi kullanıyor. Pota altını çok iyi oynayan bir takım. Burada önemli olan o gün hangi takım stratejisini sahaya daha iyi yansıtacak. Sonuçta maçları oyuncular oynatıyor günlük performansta finale çıkacak takımı belli edecek" ifadelerini kullandı.

"Finalde kimi tercih edersiniz" sorusuna Ataman, "Önce bir finale çıkalım. Yarı finali kazandıktan sonra finalde kim gelsin dersen zor, kim hak ettiyse o gelsin. Sezon içinde biz CSKA Moskova'yı da, Real Madrid'i de yenemedik. ama özellikle İstanbul'da oynadığımız son 2 maçı da son saniye basketiyle kaybettik. 2 takımdan da bir alacağımız var. Hangisi geliyorsa ondan rövanşı alıp kupayı buraya getirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

"ANADOLU EFES GERİ DÖNDÜ"

Anadolu Efes'in 18 yıl sonra Dörtlü Final'e katılmasıyla ilgili deneyimli başantrenör, "Efes geçen dönemlerde de hep buralarda oldu. Son anlarda yakalayamadığı dönemler oldu. Play Off'da elendiği birçok sezon oldu. Geçen sezon yapılan bir takım yanlışlar neticesinde EuroLeague'i sonuncu sırada bitirdi. Bu sezon tamamen değişik bir kadroyla, her geçen gün büyüyen bir basketbolla Anadolu Efes o ruhunu geri kazandı. Sinan Erdem, Avrupa'nın en büyük salonlarından bir tanesi. Anadolu Efes burada oynadığı 7-8 maçı kapalı gişe oynadı. Efes 3 büyükler gibi taraftar kitlesi olan bir takım değil. Buraya gelenler basketbolu sevenler. Fair-play anlayışıyla burada müthiş bir atmosfer yaratıldı. Bu çok önemli. Türkiye'ye basketbolu yeniden sevdirmeyi başardık. Sadece renkler dışında da iyi basketbol oynayan müthiş mücadele eden bir takımın halkımız tarafından nasıl benimsendiğini gördük. Bu bizim için çok önemli. Efes ruhu geri dönüyor diye ben bunu sezon ortasında söylemiştim ve geri döndü. Bundan sonrada bu şekilde devam eder. Bu sezondan sonra hangi noktaya geleceğiz bilmiyorum. EuroLeague'de şampiyon olsak da, olamasak da, final oynasak da, oynamaksa da Anadolu Efes geri döndü" diye konuştu.

"EFES BÜYÜK BİR KULÜP VE İYİ OLDUĞUNUZ SÜRECE BURADASINIZDIR"

Bizim bir sloganımız var 'Benim yerim burası' diye. Bu bana uyan bir slogan. Ben buradan yetiştim. Anadolu Efes'in, Efes Pilsen'in Türk basketbolunda devrim yaptığı dönemde Aydın Örs ile Koraç Kupası'nı kazandığımız dönemde bu takımda yardımcı antrenördüm. Yıllarca alt yapı sorumluluğu yaptım. Türk basketbolunda benim diyen oyuncuların genç takımda hocalığını yaptım. Efes'te ilk başantrenörlüğü deneyimimde 2000 yılında EuroLeague'de beklenen tarihi Final Four'u yakaladık. Onun için ben burada çok rahatım. Kendimi bir ailemle evimde gibi hissediyorum. Sonuçta profesyoneliz. Efes büyük bir kulüp ve iyi olduğunuz sürece buradasınızdır, iyi olmadığınızda da gittiğiniz yeri Efes'ten daha iyi yapmak için çabalarız.

"HİÇBİR GÜN GERİ ADIM ATMADIK"

Hiçbir gün geri adım atmadıklarını kaydeden Ataman, şöyle konuştu: "En önemli kırılma anında bile geri adım atmadık. Sezona iyi başladık ama sezon içinde sıkıntılı dönemlerimiz de oldu. CSKA Moskova deplasmanında 20-25 sayı yedik. Normal sezonda oynadığımız Barcelona maçında ilk yarıyı 15 sayı önde bitirip maçı 15 sayı farkla kaybettik. Sonrasında bir yönetim kurulu toplantısı oldu ve ben orada başkanımız ve yönetim kurulumuzun çok endişeli olduğunu gördüm. 'Bırak Final Four'u ilk 8'e kalabilir miyiz' gibi bir endişe vardı. Sezona Final Four hedefi ile başlamamıştık, sezona ilk 8 hedefiyle başlamıştık. Ben 3 ay önce orada bir şey söyledim, bu takım Final Four'a kalacak dedim. Hedefimiz sezon başında ilk 8'di ama ben Final Four sorumluluğunu üzerime alıyorum dedim. Neden bunu söyledim; takımıma inanıyordum. Takım o kadar iyi çalışıyor ve iyiye gidiyordu ki... EuroLeague'de kötü yakalanıp üst üste maçlar kaybedebiliyorsunuz. Biz üst üste kaybettiğimiz maçlarda bile geri adım atmadık. Güvenimizden vaz geçmedik. O güvenle de sonuna kadar geldik."

"KARŞIMDAKİ KOÇ AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ KOÇU"

Shane Larkin'in performansına değinen Ataman, "Sezonun her geçen günü daha çok katkı vermeye başladı. Sürekli psikolojik olarak toplantılar yaptık, sürekli kazanmaya çalıştık ve o da iyi niyetli bir şekilde sürekli çalıştı. Bu günlerin geleceğini biz biliyorduk. Takım iyi gidiyordu ama Larkin'in de ekstra katkısı bizi buraya getirdi. İnşallah bunun bir ilerisi de EuroLeague şampiyonluğu olacak" dedi.

Avrupa Ligi organizasyonunda iki Türk takımı olmasının çok önemli ve güzel bir şey olduğunu dile getiren Ataman, "Böylesine önemli bir organizasyonda, belki de dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesinde iki Türk takımı olması çok güzel. Obradovic son 5 yıldır Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyor, büyük bir başarı. 5 sezondur çok sayıda derbi oynadık. Galatasaray - Fenerbahçe ve Anadolu Efes - Fenerbahçe rekabetleri yaşadık. Bu bana keyif veriyor çünkü karşımdaki koç Avrupa'nın en değerli koçu. Onunla oynamak benim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Ataman ayrıca geleceğiyle ilgili bir soruya, "Şu anda EuroLeague şampiyonluğuna iki maç uzaklıktayım, kupa koleksiyonumda eksik olan tek kupa. Onun için önümüzdeki sezonlarla ilgili bir düşüncem yok. Final Four'a odaklandık" yanıtını verdi.

"BİZ ŞAMPİYON OLAMAZSAK FENERBAHÇE OLSUN"

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde final karşılaşmasının 19 Mayıs'a geliyor olmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Ergin Ataman, sözlerini şöyle noktaladı: "Her Türk, 19 Mayıs 1919'da önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasını, o gurur ve coşkuyu hepimiz yaşarız. Final de 19 Mayıs'a denk geldi. İnşallah biz şampiyon oluruz, biz olamazsak da Fenerbahçe olsun. Bir Türk takımı kesin finalde olacak. Bu çok anlamda. Dışarıda Türkiye kaoslarla boğuşan bir ülke gibi gösteriliyor, bir Avrupa ülkesi değil gibi dışlanmaya çalışılıyor. Biz en önemli sosyal aktivitelerden birisi olan sporda ve basketbol gibi en çok izlenen futboldan sonra branşta iki Türk takımının gövde gösterisi yapacak olması çok önemli."

