Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

Ergin Ataman'dan TBF Yönetimi'ne eleştiri ve Ufuk Sarıca açıklaması

Ergin Ataman'dan TBF Yönetimi'ne eleştiri ve Ufuk Sarıca açıklaması İstanbul- Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantenörü görevi sona eren Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken , TBF Yönetimini dürüst...

Ergin Ataman'dan TBF Yönetimi'ne eleştiri ve Ufuk Sarıca açıklaması

Ergin Ataman'dan TBF Yönetimi'ne eleştiri ve Ufuk Sarıca açıklaması

İstanbul-

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantenörü görevi sona eren Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken , TBF Yönetimini dürüst olmaya çağırdı.

Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Ufuk Sarıca'ya Türk Milli Takımı Başantrenörlüğü görevinde başarılar diliyorum. Bilinmesini isterim ki basketbola emek veren tüm spor insanları olarak milli takımımıza sonsuz desteğimiz sürecektir.

"YÖNETİCİLİKTEKİ TEMEL ESAS DÜRÜST OLMAK VE GÜDÜMLÜ OLMAMAKTIR"

Fakat yöneticilik kariyerinin henüz başında olan genç kardeşlerimize de Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Henüz öğrenme aşamasındaki bu genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki yöneticilikteki temel esas dürüst olmak ve güdümlü olmamaktır.

Hakkımda çıkan haberler ile ilgili olarak yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve tüm gerçekleri kamuoyu ile paylaşacağım."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55