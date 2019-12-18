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Ergin Ataman: Bu takım NBA’da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, “Takım oynamaktan keyif alıyor. Organizasyon, bir NBA maçı havasında geçiyor. Onun için de takımıma bu övgüyü söyledim. Bu takım bugün NBA’da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor”...

SPOR 18.12.2019, 21:49
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, “Takım oynamaktan keyif alıyor. Organizasyon, bir NBA maçı havasında geçiyor. Onun için de takımıma bu övgüyü söyledim. Bu takım bugün NBA’da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor” dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Spor’un Enleri ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euroleague'de birinci sırada yer almalarından ötürü Türkiye, Avrupa ve dünyadan büyük takdir aldıklarını belirten Ergin Ataman, “İlk 14 haftada müthiş basketbol oynuyoruz. Şu ana kadar deplasmanda oynadığımız 8 maçın 7’sini kazandık ki bu Euroleague’de başarılması çok zor bir olay. Lider durumdayız. Ama normal sezon için önümüzde 20 maç var. Sonrasında play-offlar var. Daha sonra inşallah kalabilirsek Final Four var. Ama takımımın mücadelesi, mücadele azmi, oynadığı basketbol bize ilerisi için ışık veriyor. Gerek Türkiye’de, gerek Avrupa’da gerekse de dünyada takdir alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“BU TAKIM NBA’DA YER ALSA PLAY-OFFLARA KALACAK BİR BASKETBOL OYNUYOR”

Takımının bir arada oynamaktan zevk aldığını belirten Ataman, “Bunu oyuncularımı övmek için söylüyorum. Sadece maçları kazanmıyoruz. Göze hoş gelen bir basketbol oynuyoruz. Bazı oyuncularımız bazen ön plana çıkıyoruz. İşte Larkin’in bir maçta attığı 49 sayı var. Yine Micic’in bir maçta attığı 30 sayı var. 10’un üstünde yapılan asistler var. Dunston sakatlandığında biz buna bir mazeret üretmeden oraya çok çabuk bir şekilde Sertaç Şanlı’yı monte ettik. Takım oynamaktan keyif alıyor. Organizasyon, bir NBA maçı havasında geçiyor. Onun için de takımıma bu övgüyü söyledim. Bu takım bugün NBA’da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor” şeklinde konuştu.

“HER MAÇ BİR FİNAL”

Her maçı kazanmak için oynadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim için hiçbir sıkıntısı yok. Euroleague’de her maç bir final. Kazandığınız her maçta hedefe daha çok yaklaşıyorsunuz. Kaybettiğiniz her maçta sıkıntıya düşüyorsunuz. Onun için biz maç maç düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde içeride oynayacağımız çok önemli 3 maçımız var. Bunlardan ilki cuma akşamı CSKA Moskova ile. Geçen yılki finalin rövanşı niteliğinde. Sonrasında ilk 4 içindeki Maccabi ile oynayacağız. Her maç çok önemli. Çok yoğun, yorucu bir tempo. Dün akşam maç oynadık. 1 saat önce İstanbul’a geldik. Zalgiris Kaunas ile zor bir atmosferde zor bir maç oynadık. Üst üste 3’üncü deplasman maçını kazandık. Baskonia, Fenerbahçe ve Kaunas. 3’ü de ağır atmosferlerdi. Ancak başardık ve başarmaya da devam edeceğiz inşallah” diye konuştu. 

“TÜRKİYE'DE YENİDEN BİR ANADOLU EFES SEVGİSİ YARATTIK”

Son dönemlerde seyirci ortalamasını da yükselttiklerini belirten Ergin Ataman şöyle konuştu: “Takımımızın sahadaki başarısı kadar bu da çok önemli. Türkiye’de yeniden bir Anadolu Efes sevgisi yarattık. Basketbolu gerçekten fair-play içinde, en düzgün, eğlenerek oynayan bir takım ve eğlenerek izleyen bir seyirci kitlemiz var. Bu, Avrupa’da her branşta futbol dahil eşi az görülecek bir olay. Sen seyirci ortalamanı 3 binden 10 binin üstüne çıkartabiliyorsan, bunda oyuncularımın büyük bir payı var. Ben hepsini kutluyorum.”

“LARKIN SON 1 YILDA AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ OYUNCUSU DURUMUNDA”

Anadolu Efes’in yıldız isimlerinden Shane Larkin’in A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyme ihtimali üzerine konuşan Ataman, “Larkin konusu uzun süredir gündemde olan bir konu. Bir türlü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bu konuda bir adım atmıyordu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bu konudaki fikrini söyledi. Bence her konuda olduğu gibi güzel bir ışık tuttu hem Türkiye’nin başarısı hem de kamuoyunun beklentisi için. Larkin son 1 yılda Avrupa’nın en önemli oyuncusu durumunda. Bunu Final Four’da da ispat etti. Bu sezon da bunu ispat ediyor. Türkiye’yi çok seven, kendisine bir milli forma hediye edildiği zaman onunla sosyal medyada ortaya çıkıp o coşkuyu yaşıyor. Çok uzun zamandır Larkin belirtiyordu aslında. Basketbol Federasyonu bu konudaki kararını daha önce verebilseydi, Dünya Şampiyonası'nda da Larkin’i oynatabilirlerdi. Çünkü; Larkin bu isteğini Final Four’da da sonrasında da belirtmişti. Biz de bunu federasyona iletmiştik. Ama sonunda her şeyin hayırlısı. Cumhurbaşkanımız bu konuda fikrini söyledi. Sanırım kısa zamanda Larkin, Türkiye vatandaşlığına geçecektir. Sonrasında da önümüzde önemli bir olimpiyat elemeleri var. Ben iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman, Ersan, Furkan gibi NBA’da ciddi dakikalar alan tecrübeli oyuncularımız var. Melih gibi, Sertaç gibi bu sezon Euroleague’de ciddi maçlar oynayan oyuncularımız var. Diğer oyuncularımız da katkı verecektir ama tabii ki Larkin’in katkısı da yadsınamaz. Ben iyi bir organizasyonla takımımızın olimpiyatları sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. İyi bir teknik kadromuz var. Federasyon da bu tip organizasyonların hazırlığını da iyi yapacaktır. Artık gençleştirme dönemi bitti. Benim hep söylediğim bir şey var. Bazen bu konuda eleştiriliyorum. A Milli Takımlarda bir sene bir jenerasyon geçişi olur ama milli takımımızın son dünya şampiyonalarına baktığınız zaman 2010’da dünya 2’ncisi, 2014’te dünya 8’incisi son şampiyonada ise dünya 22’ncisi. Aşağı doğru bir gidiş var. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. İyi bir kadromuz var ve Larkin de buna mutlaka katkıda bulunacaktır” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN İYİ BİR KADROSU VAR” 

Ergin Ataman, son olarak kötü bir gidişata sahip olan Fenerbahçe Beko ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: “Obradovic 'Sabah saat 9’dan akşam 11’e kadar düzeltmeye çalışıyorum' demiş. Mutlaka gerekli düzeltmeleri yapacaktır. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe’nin. Her zaman Euroleague’de play-offlara aday olacak bir takım.”

 

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