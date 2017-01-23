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Ergi Kırkın’dan şanssız yenilgi

MELBOURNE, () - MİLLİ tenisçi Ergi Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ikinci turunda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson’a mağlup oldu. Birinci turdaki galibiyetiyle Grand Slam arenasında gençlerde tek erkeklerde ana tablo galibiyeti...

Ergi Kırkın’dan şanssız yenilgi

MELBOURNE, () - MİLLİ tenisçi Ergi Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ikinci turunda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson’a mağlup oldu.

Birinci turdaki galibiyetiyle Grand Slam arenasında gençlerde tek erkeklerde ana tablo galibiyeti alan ilk Türk olarak kayıtlara geçen 18 yaşındaki Ergi Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ikinci turunda kozlarını paylaştığı ev sahibi ülke sporcusu Chase Ferguson’a 7-6, 6-4’lük setlerle kaybetti.

Teklerde 11 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Kırkın, geçen hafta Avustralya’nın Traralgon şehrinde katıldığı ITF Gençler turnuvasında yendiği Ferguson karşısında altı servis kırma puanından faydalanamadığı ilk seti 7/4’lük tie-break neticesinde kaybetti.

Ergi, ikinci setin hemen başında servis kırsa da bu avantajını üçüncü oyunda yitirdi. Kritik noktada bir kez daha break’i bulup 5-4’e ulaşan Ferguson, maç için servis attığı son oyunda hata yapmadı ve 1 saat 37 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.

Melbourne kentinde gerçekleşen Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda yarın Kaya Göre, Hint partneri Siddanth Banthia ile birlikte çiftler kategorisindeki ikinci tur maçına çıkacak.

 

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