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Ergi Kırkın bir ilki başardı

MELBOURNE, () - ERGİ Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek ikinci tura yükseldi. Kırkın böylece, Grand Slam arenasında gençler kategorisinde tek erkeklerde ana tablo galibiyeti alan ilk Türk oldu. Sezonun...

Ergi Kırkın bir ilki başardı

MELBOURNE, () - ERGİ Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ABD'li rakibini yenerek ikinci tura yükseldi. Kırkın böylece, Grand Slam arenasında gençler kategorisinde tek erkeklerde ana tablo galibiyeti alan ilk Türk oldu.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 11 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Ergi Kırkın, adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Kırkın, Melbourne şehrindeki organizasyonun açılış turunda karşılaştığı ABD'li Olukayode Ayeni'yi 6-4, 6-4'lük setlerle saf dışı bıraktı.

Dünya gençler sıralamasının 26. basamağında bulunan Kırkın, etkili servislerinin yanı sıra maç boyunca Ayeni'ye kıyasla çok daha az sayıda basit hata ile oynadı. 76 dakika sonunda galibiyete uzanan Kırkın, birinci servislerinden yüzde 77 ile puan çıkarırken, 16 kazanma vuruşunun yanında 19 basit hata yaptı.

Bir Grand Slam turnuvasının gençler mücadelesinde tek erkeklerde ana tablo maçı kazanan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Ergi, ikinci turda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson ile kozlarını paylaşacak. Kırkın, Fransız Corentin Moutet ile ortaklık kurduğu çiftlerde ise ilk turda Finn Reynolds/Duarte Vale ekibiyle buluşacak.

KAYA, ÇİFTLERDE DEVAM EDECEK

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ana tabloda ter döken bir diğer Türk raket Kaya Göre, tekler birinci turunda Tayvanlı Yu Hsiou Hsu'ya mağlup oldu. 2 numaralı seribaşı Hsu'ya 6-1, 6-3'le kaybeden Göre, mücadelesini Hint Siddhant Banthia ile iş birliği yaptığı çiftler kategorisinde sürdürecek.

(Fotoğraflı)

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