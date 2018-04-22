Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

Ergene Velimeşespor - Pazarspor: 1-2

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()- STAT: General Basri Saran HAKEMLER: Mehmet Güngör(xxx), Mutlu Çiğdem (xxx), Harun  Pekyürek (xxx). ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Selçuk (xx), İbrahim (xx)(Dk.73 Semih xx), İsa (xx), Eren (xx), Serhat (xx),...

Ergene Velimeşespor - Pazarspor: 1-2

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()-

STAT: General Basri Saran
HAKEMLER: Mehmet Güngör(xxx), Mutlu Çiğdem (xxx), Harun  Pekyürek (xxx).
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan(xx)- Selçuk (xx), İbrahim (xx)(Dk.73 Semih xx), İsa (xx), Eren (xx), Serhat (xx), İlker (xx), Emre (xx), Erdi (xx)(Dk.46 Gökdeniz xx), Halil (xx)(Dk.62 Kutay xxx), Zekeriya (xx).
PAZARSPOR: Salih (xx)- Emrecan (x), Maksut (xx)(Dk.79 Oğuzhan xx), Sinan (xx)(Dk.82 Cihad xx), Turgay (xx)(Dk.70 Altan xx), Mert (xxx), Muhammed (xxx), Sinan (xx), Mehmet (xxx), Ufuk (xx), Taha (xx).
GOLLER: Dk.73 Kutay (Ergene Velimeşespor) Dk.21 Muhammed, Dk.58 Turgay (Pazarspor).
SARI KARTLAR: Eren (Ergene Velimeşespor), Mert, Emrecan (Pazarspor).
KIRMIZI KART: Emrecan (Pazarspor).

TFF 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, kendi sahasında Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada İlker'in sağdan yaptığı ortayı iyi takip eden Fahri'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
21'nci dakikada Muhammed, orta sahadan aldığı topla rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girerek vurdu ve topu ağlara gönderdi. (0-1)
28'nci dakikada sol kanattan Maksut'un yaptığı ortayı iyi takip eden Emrecan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
58'nci dakikada ceza alanına giren Sinan, topu takım arkadaşı Turgay'a kazandırdı. Turgay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-2)
73'ncü dakikada Fatih'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kutay'ın sert şutu ağlarla buluştu. (1-2).

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314