Eren Derdiyok: Her zaman şampiyonluğa oynayan takımız

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () – TAKIMININ sezon sonundaki hedefinden bahseden Galatasaray’ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok, “Geçmiş maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Biz her zaman şampiyonluğa oynamak isteyen bir takımız. Maalesef önemli maçlarda puan alamadık. Şimdi maçtan maça en iyi sonuçları alıp , mücadele edip, taraftarımızı da mutlu edip hak ettiğimiz yerde olmayı düşünüyoruz“ dedi.

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi. Yasin Öztekin, son haftalarda kötü sonuçlar aldıkları için Antalyaspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Maça iyi başladıklarını 2-0 öne geçtikten sonra da 3'üncü golü atabileceklerini anlatan Yasin, "Maç döndü 2-1 oldu. Zor maçtı. Antalya'yı tebrik ediyoruz. Hocanın istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeni sistem, benim için de yeni pozisyon. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir iki maçta da o pozisyonda iyi oynadığımı düşünüyorum. Yeni sistem, yeni hoca, herkes adaptasyon sürecinde" dedi.

Yeni sistemde Teknik Direktör İgor Tudor'un defansta 5'li savunma ve orta sahanın defansa yaklaşmasını talep ettiğini anlatan Yasin, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son maçlarda fena oynamadık, ama sonuca yansıtamadık. Yendiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de Tudor'un maçtaki bir faul pozisyonuna tepki olarak, kulübedeki masörün çantasına tekme attığını dile getirdi. Hakemin bu pozisyonda şiddetli protesto adı altında Tudor'u tribüne gönderdiğini belirten Ergün, disiplin sevkinin kendilerine ulaşmasının ardından gerekenli işlemleri yapacaklarını söyledi.

EREN DERDİYOK’UN AÇIKLAMASI

Eren Derdiyok ise karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Her zaman şampiyonluğa oynayan bir kulüp olduk. Geçmişe baktığımızda bir kaç maçta istediğimiz sonucu alamadık. O yönden bugün çok önemliydi bizim için takım için de. Sonuçta 10 kişi kaldık, kesinlikle Antalyaspor'un çok çok iyi oynadığını düşüyorum. Bu da bizim işimizi zorlaştırdı. İlk yarı gayet iyiydi. Ancak ikinci yarı şans meleği bizim yanımızdaydı ve üçüncü golü bulduk. Mutluyuz maçı kazandığımız için. Antalyaspor'u da tebrik etmek istiyorum. Mücadele eden bir takım var bence tabi biraz zaman gerekiyor. Bazı işlerin yerine oturması için. O yönden ilerliyoruz. Gittikçe düzelecektir buna inanıyorum. İyi yoldayız. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Biz her zaman şampiyonluğa oynamak isteyen bir takımız. Maalesef önemli maçlarda puan alamadık. Şimdi maçtan maça en iyi sonuçları alıp , mücadele edip, taraftarımızı da mutlu edip hak ettiğimi yerde olmayı düşünüyoruz.”

Eren Derdiyok, bir gazetecinin uzun bir süre yedek kaldıktan sonra bugün iki gol hatırlatılması üzerine ,"Ben her zaman elimden geleni yapmak istiyorum. Son haftalarda sakatlığımdan dolayı ağrılarım vardı. Onu da yavaş yavaş atlatıyorum. Yüzde yüz geçmedi ama atlatacağım. Hocamız bize enerji veriyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bununda sonucu maçlarda görüyoruz" dedi.