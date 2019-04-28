Ereğli'de, Pick-up Off-Road yarışı nefes kesti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()-



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ilk kez düzenlenen Pick-Up Off-Road yarışında, pilotların zorlu parkurdaki mücadeleleri heyecanla izlendi. Seyircilerin bulunduğu alana giren bir araç korku yaratırken, kaçmaya çalışırken düşen 3 kişi hafif yaralandı.

Ereğli-Alaplı Off-Road Kulübü’nün, Ereğli Kaynakamlığı, Ereğli Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği, Pick-Up Fest 2019 Ereğli Off-Road yarışlarına Türkiye’nin birçok bölgesinden yarışmacılar 26 araçla katıldı. Zorlu parkuru araçları ile tamamlamaya çalışan yarışmacılar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Ereğli Kaymakamlığı Kültür Turizm personeli ve Off-Road tutkunu Taner Tatoğlu, motor sporları açısından önemli bir yarışa ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, "Güzel bir katılım oldu. Şu anda bin 180 pikap ve arazi aracı kamplarını yaptı. Bölgemize ziyarette bulundu. Etkinlik güzel ve seyircilerimiz görüldüğü üzere çok eğleniyorlar. Katılım çok yüksek" dedi.

Yarışmaya katılan Düzce Off-Road Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak ise ikinci engelde aracının arızasından dolayı yarışı tamamlayamadı. İlk tümsekte aracı askıda kalan ancak buradan kurtulan Albayrak, ikinci engelde ise aracının rotunun kırılması nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Yarışmadan önce arkadaşlarına 'Bu aracı ya deviririm, ya da kırarım' dediğini anlatan Albayrak, "Rotu kırdık. Şansızlık. İlkinde orada kaldık. İkincisini görüyorsunuz bu işin doğasında var. Yapacak bir şey yok. 3 şık var. Ya kafaya oynarsınız, ya kırarsın ya da devrilirsin" diye konuştu.

Yarışmanın en ilgi çeken aracı ise Barkın Civak'a ait 'Pıtırcık' adı verilen kendi tasarladığı araç oldu. Barkın Civak, yarışlara gösteri amacı ile katıldığını söyledi. Yarışmada parkurda çamura saplanan araçlar diğer arazi araçları ve iş makineleri ile kurtarıldı. Yarışmada Taner Tatoğlu birinci, Fatih Malhatun ikinci, Barkın Civak üçüncü oldu.

ARAÇ İZLEYİLERİN ARASINA DALDI

Yarışmada kontrolden çıkan bir araç, güvenlik şeritlerini geçerek yola yakın duran seyircilerin olduğu alana girdi. Büyük paniğin yaşandığı kazada, araçtan kaçarken yere düşen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan drone görüntüsü

-Yarışlardan detay

-Şaftı kırılan aracın yarışı tamamlaması

-Taner Tatoğlu ile röportaj

-Fatih Malhatun ile röprotaj

-Mehmet Albayrak ile röportaj

-Barkın Civak ile röportaj

-PITIRCIK’ın yarışması

Haber-Kamera:Sinan Kabatepe/EREĞLİ(Zonguldak),()

(FOTOĞRAFLI)

