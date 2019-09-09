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Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol...
SPOR 08.09.2019, 22:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda 2’inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.
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