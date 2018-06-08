DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneden Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.



Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Demirören, Pazar günü Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



28 Ağustos 1938 tarihinde doğan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı.



Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla enerji sektöründe uzun yıllardır bulunan iş adamı Tülin Demirören ile evli ve üç çocuk babası. Demirören Haber Ajansı Erdoğan Demirören’in hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.



Demirören en son Doğan Medya’yı Demirören Holding bünyesine katmasıyla adından söz ettirmişti. Doğan Medya’nın Demirören Medya ismini aldı. Şirket bünyesinde Hürriyet Gazetesi, Kanal D, Doğan Haber Ajansı ve CNN Türk gibi medya kuruluşları bulunuyor. Öte yandan Total Türkiye’yi de Demirören Grubu işletiyor.



DEMİRÖREN’E AİT ŞİRKETLER

Erdoğan Demirören’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesinde şu şirketler bulunuyor:



LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahip. Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmekte.



Demirören Tüp İmalat A.Ş: LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürüyor.



Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar’da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .



Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .

