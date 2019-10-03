Erdoğan Demirören Golf Cup başlıyor

İstanbul -

Birincisi 2018'de düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Turnuvası yarın başlıyor.

Özellikle sporcular tarafından gösterilen yoğun ilgi ile turnuva, 4-5-6 Ekim tarihlerinde Kemer Country'de gerçekleştirilecek. İlk gün yetişkinler ve juniorların katılımıyla başlayacak olan organizasyon, 6 Ekim Pazar günü 17.00'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Türkiye'de golfün gelişmesine büyük katkı sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı Erdoğan Demirören anısına düzenlenecek turnuvada; cemiyet, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.