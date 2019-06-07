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Erdal Gündüz: Prensipte bir hocayla anlaşmak üzereyiz

- Bu ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Başkanımız prensipte...

Erdal Gündüz: Prensipte bir hocayla anlaşmak üzereyiz

- Bu ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Başkanımız prensipte bir hocayla hemen hemen anlaşmak üzere. Onu da başkanımız kongre günü açıklayacak" dedi.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 48 puanla 5'inci sırada kapatan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan Malatya temsilcisinde Erol Bulut, kendi sahasında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından yönetimle anlaşarak teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Ligin bitimine 4 hafta kala Bulut'un yerine sarı siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı getirildi. Yeni Malatyaspor, Ravcı ile birlikte ligde çıktığı 5 maçın 3'ünde galip gelerek başarı sağladı. Yönetimi memnun eden Ravcı'nın bu başarısı taraftarlarda da bir heyecan oluşturdu.
Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, teknik direktör konusunda görüşmelerinin devam ettiğini, ismini açıklamadan bir teknik direktör ile prensipte anlaşmak üzere olduklarını kaydederek, şunları söyledi: "Başkanımız prensipte bir hocayla hemen hemen anlaşmak üzere. Onu da başkanımız kongre günü açıklayacak. Genel itibarıyla sezona zaten çok iyi başladık. Biliyorsunuz ligin ilk yarısını 2'nci bitirdik. İkinci yarı biraz düşüşe geçtik. Tabii ki bunda sakat eksik futbolcuların eksini çok oldu. Cezalı sakat ve yeni gelenlerin uyum sorunu. Bununla beraber o kaçınılmaz oldu takımdaki düşüşler ama Erol hocamız ayrıldı. Ali hocamızla 5 maça çıktık. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. UEFA'ya gitmeyi garantiledik. Bu çok kısa sürede bu yönetimin büyük başarısıdır. Gerçekten mesafe bayağı kısaydı ama ödülü bayağı büyüktü bu ödülü Malatya'ya getirdik. 2'nci Lig'den, 1'inci Lig'de ardından Süper Lig'de sonrasında ise bu yıl Süper Lig'i 5'inci bitirerek UEFA'ya gidiyor ve bu çok büyük başarı. Mali kongrede zaten gördünüz mali yapımızın ne kadar sağlam olduğunu. Çok şükür sıkıntımız yok, borcumuz da yok. Pazar günü kongremiz var, pazar günü bazı değişiklikler yapıyor başkan, yönetimde bazı değişiklikler yapıyor, yol arkadaşlarını belirleyerek kongreye gidiyor. Güven tazeliyor daha doğrusu. Ardından kısa sürede başkanımız pazar günü hocayı açıklayacak. Kısa sürede transfer komitesi oluşturuldu, transfer görüşmeleri devam ediyor. Kısa sürede kampa katılmamız lazım, kampa girmemiz lazım. Çünkü 25 Temmuz'da ilk maçımız var. Ön elemelere başlayacağız."
BU İSMİN SERGEN YALÇIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Basın sözcüsü Erdal Gündüz, bir teknik adam ile anlaşılmak üzere olduğunu ve bu ismin başkan Adil Gevrek tarafından kongrede açıklanacağını söylerken, anlaşılan teknik direktörün Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

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