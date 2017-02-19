Erciyes’te kar voleybolunda şampiyonlar belli oldu

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) düzenlediği Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun final karşılaşmasında erkeklerde Türkiye, kadınlarda da Romanya 1'inci oldu.Türkiye’de ilk defa düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun final karşılaşmaları, Erciyes Develikapı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Final karşılaşmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sporseverler izledi.Erkekler final maçını 3-1 kazanan Murat Giginoğlu ve Safa Urlu birinci olurken Maria Matei ve Beata Vaida'dan kurulu kadın Romanya takımı, Türkiye'yi 3-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, birinci takıma ödüllerini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Erciyes’te ülke genelinde ilk kez düzenlenen kar voleyboluna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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