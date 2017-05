Erciyes yüksek irtifa spor kamp merkezi oluyor

YÜKSEK irtifa bisiklet kampları için Erciyes’te incelemelerde bulunan Rusya ve Avrupa’dan Bisiklet Federasyon Başkanları ve kulüp antrenörleri, kamplarına bu yıldan itibaren başlanmasını kararlaştırdı.Özel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına alternatif imkânlar sunan Erciyes Turizm Merkezi, sadece kış sporlarının değil yaz sporlarının da merkezi oluyor. Türkiye’de ilk olarak 2 bin 200 metrede farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan bisiklet parkurları, profesyonel ve amatör düzeydeki bisiklet tutkunları için en iyi imkânları sağlıyor.Kayseri Erciyes organizatörlüğünde Cartier Tour partnerliğiyle Beyaz Rusya, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika, gibi ülkelerden gelen bisiklet federasyon başkanları, genel sekterler ve kulüp antrenörleri yüksek irtifa bisiklet kampları için Erciyes’te incelemelerde bulundular.İrtifa kampları için Erciyes’in çok iyi imkânlara sahip olduğunu ifade eden spor otoriterleri, ''Dağ’da çok geniş bisiklet parkurları mevcut. 2 bin 200 metre irtifada konaklama ve tesisleşmenin çok gelişmiş olması ve bisiklet antrenmanları için her türlü altyapının hazır olması bizi çok sevindirdi. Parkurlar planlı ve profesyonelce hazırlanmış ve altyapı sporcuların yarışlara hazırlanması için en iyi imkanları sunuyor. Bu yüzden tabiat güzellikleri bakımından çok zengin olan Erciyes’te yüksek irtifa antrenmanları için bu yıldan itibaren sporcularımızı getirmeye başlayacağız" dediler.Erciyes’in Dünya çapında bir sportif kamp merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da "Erciyes’te amiral gemimiz kayak ve kış sporları olmasının yanında yazın da hazırlamış olduğumuz bisiklet parkurları ile başta dağ bisikleti olmak üzere onlarca sportif aktivitenin yapılabileceği devasa bir ortam oluşturduk. Yurt dışından gelen bisiklet federasyon başkanları oluşturduğumuz bu parkurları çok beğendiler. Ülkelerin bisiklet milli takımları ve kulüpler bu yıldan itibaren yüksek irtifa bisiklet kampı için Erciyes’e gelecekler. Torku Bisiklet Takımı da her yıl iki sefer Erciyes’te kamp yapıyor. Bu süreç bizi çok umutlandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları sayesinde Erciyes’te dört mevsim sporun ve sporcunun gözdesi olacak. Özellikle yine Büyükşehir tarafından projesi bitme durumuna gelmiş futbol sahaları, yüzme havuzu gibi her türlü sporun yapılabileceği kamp merkezi hizmete girdiğinde dünyada emsali olmayan evrensel bir sportif merkez ortaya çıkacak ve tüm dünyadan en meşhur takımları Kayseri’de ağırlayacağız” dedi.

