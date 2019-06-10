Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalar başlıyor

ERCİYES Dağı'na yapılması planlanan ve içerisinde futbol sahaları, spor salonları ile atletizm merkezi yer alacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlanacak.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hazırlıkları sürüyor. Projesi tamamlanan tesisin yapımına bu yıl başlanması bekleniyor.Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, Erciyes Dağı için çok önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Cıngı, master planı çerçevesinde öncelikle kayak faaliyetleri için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Çok şükür alt yapımızı dünya standartları üzerine oturttuk. Şimdi yavaş yavaş diğer çalışmalara ağırlık vermeye başlayacağız. Bu çalışmaların arasında Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri de var. Projemiz hazırlanmıştı. 135 dönümlük arazi üzerine futbol sahaları, spor salonları, atletizm merkezi, yarış alanı ve spa merkezlerinin olduğu muhteşem kompleks projemiz var. İnşallah bu yıl futbol sahalarının inşaatlarına başlayacağız" dedi.

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