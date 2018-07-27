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Erciyes Bisiklet Festivali'nin startı verildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya çapında kış turizm merkezi olan Erciyes, yazın da birbirinden önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Erciyes, son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası...

Erciyes Bisiklet Festivali'nin startı verildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünya çapında kış turizm merkezi olan Erciyes, yazın da birbirinden önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Erciyes, son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerle bisikletin de zirvesi haline geldi. Bu kapsamda gerçekleştirilen Erciyes FESTA 2200 Bisiklet Festivali, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in verdiği start ile başladı. Hafta sonu da Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yapılacak. 
Erciyes ve Kayseri önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Bisiklet tutkunları Erciyes FESTA 2200 Bisiklet Festivali için Kayseri’de buluştu. Dört gün sürecek olan birbirinden zorlu yarışların yapılacağı festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik start verdi. Start öncesi tüm yarışçılara başarılar dileyen Başkan Mustafa Çelik’e bisiklet sporuna ilgisinden dolayı forma hediye edildi.
"SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ"
Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan ve kitlelerin katılımıyla yapılan organizasyonlara verdikleri önemi dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Kitle sporlarıyla ilgili çalışmaları ya kendimiz düzenliyoruz ya da organizasyonlara destek oluyoruz. Bugüne kadar binlerce kişinin katılımıyla ‘Her Pedal Bir Nefes’ adı altında organizasyonlar yaptık. FESTA 2200 Bisiklet Festivali organizasyonuna da memnuniyetle katıldık. Bizim amacımız bu organizasyonu da geleneksel hale getirmek" dedi.
TANDEM BİSİKLETLE ENGELLİLER DE YARIŞIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yarış öncesi organizasyonun sosyal yönüne de dikkat çekti. Tandem bisikletlerle görme engellilerin de yarışlara katıldığını vurgulayan Başkan Çelik, "Çok ciddi bir sosyal sorumlulukla engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırıyoruz" diye konuştu.
Erciyes FESTA 2200 Bisiklet Festivali’ne küçük çocuklu ailelerinde birlikte katılması dikkat çekti. Başkan Çelik, böyle aileleri yarış öncesi özellikle tebrik etti.
DÖRT GÜN SÜRECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in startıyla başlayan Erciyes FESTA 2200 Bisiklet Festivali’nin ilk gününde şehir merkezinde pedal çevirecek olan bisikletçiler, ikinci gün dünyanın en önemli sulak alanlarından Sultansazlığı Kuş Cenneti’ni turlayacak. Sporcular festivalin 3’üncü gününde ise Talas ilçesini ve Koç Dağı’nı aşacak. Festivalin son gününde ise 250 bisikletçi, Erciyes Dağı’nın Hacılar Kapı bölgesinde 40 km’lik parkurda yarışacak.

(FOTOĞRAFLI)

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