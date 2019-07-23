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Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak. 25-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek...

Erciyes, 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak

KAYSERİ, () -

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', 40 ilden gelecek 300 bisikletçiyi ağırlayacak.
25-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'Festa 2200 Bisiklet Festivali'nde katılımcılar, Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde bulunan kamp alanında konaklayacak. Organizasyonun ilk gününde 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri’nin merkezinden 13 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, ikinci gün Develi ilçesinde, üçüncü gün ise Erciyes’in eteklerinde turlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Dağımız amatör bisikletçilere hizmet etmenin yanında uluslararası profesyonel sporculara ve takımlara emsalsiz bir yüksek irtifa kamp ortamı sunarak tüm dünyadan önemli takımların da vazgeçilmezi haline geldi. Erciyes’te zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler ile şehrimizin sosyo-kültürel hayatına da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bisiklet festivaline bu yıl da ülkemizin dört bir yanından bisikletçiler katılacak" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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