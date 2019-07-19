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Erce Kardeşler, Trabzonspor'da

Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler'i 3+1 yıllığına renklerine kattı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Erce Kardeşler'i transfer...

Erce Kardeşler, Trabzonspor'da
Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler'i 3+1 yıllığına renklerine kattı.
Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Erce Kardeşler'i transfer ettiğini bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.575.000.-TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.825.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 2.075.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2022/23 futbol sezonu için 2.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur."

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