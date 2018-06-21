Ercan Karaca, Karacabey Birlikspor’da

Yasin KESKİN / KARACABEY-BURSA,()

Spor Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor, Orhangazi Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Ercan Karaca’yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Bugün düzenlenen imza törenine, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler Murat Avinç ve Mustafa Kuzu katıldı.

Kulüp olarak yeni sezona iyi transferler yaparak güçlü bir kadroyla girmeyi hedeflediklerini söyleyen başkan Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde başka transferlerle kamuoyunun karşısında olacağız. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine Orhangazi Belediyespor’da forma giyen genç futbolcu Ercan Karaca’yı transfer ettik. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Orhangazi Belediyespor’dan Karacabey Birlikspor’a transfer olan 21 yaşındaki Ercan Karaca, Orhangazi Belediyespor alt yapısında futbola başladı. 3.Lig’de Orhangazi Belediyespor formasıyla 62 maça çıkan Ercan Karaca, 19 gol kaydetti.

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