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Erbaaspor - Kozan Belediyespor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta Erbaaspor, ligin 25'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kozan Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Erbaaspor - Kozan Belediyespor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta Erbaaspor, ligin 25'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği  Kozan Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Yunus Dursun (xx), Yakup Keçeci (xx), Eren Özçelik (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), Taner (xx), Mahmuthan (xx), Onur (xx), Eşref (xx) (Dk. 58 Tolga xx), Ömer (xx) (Dk. 74 Emirhan x), Berk (xx), Soner (xx), Mustafa (x) (Dk. 45 Serkan x), Murat Hacığlu (xx), Murat (xxx)
KOZAN BELEDİYESPOR:  Zekeriya (xx), Sedat (xx), Hakan (xx) (Dk.75 Gökhan x), Yasin (x) (Dk. 84 Ertuğrul), Emre (xx) (Dk. 84 Ahmet), Murat (x), Keram (x), Savaş (xx), Hakan Çakır (xx), Semih (xx), Rıdvan (xx)
GOLLER: Dk. 18, Dk. 28 Murat, Dk. 76 Tolga (Erbaaspor) - Dk. 45 Emre (Kozan Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Ömer, Emirhan (Erbaaspor)-  Savaş (Kozan Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta Erbaaspor, ligin 25'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği  Kozan Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
18'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Murat Hacıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Murat, topu filelerle buluşturdu: 1-0
28'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Ömer'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Murat kaleciyi de geçerek topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0
45'inci dakikada gelişen Kozan Belediyespor atağında Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü. Direkten dönen topla buluşan Emre farkı 1'e indirdi: 2-1
76'ıncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Tolga'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruş filelerle buluştu: 3-1

Karşılaşma 3-1 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

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