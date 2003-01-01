Erbaaspor-Kemerspor 2003: 1-1

İbrahim UĞUR/ERBAA,(Tokat),()
STAT: İlçe stadyumu
HAKEMLER: Burak Kalkandelen (xx), Alper Uslu (xx), Mehmet Metin Tuğral (xx)
ERBAASPOR: Çağrı (x)- Serkan (xx) (Dk.85 Muhammed), Rıdvan (xx), Berk (xx), Sinan (xx) (Dk.87 Yunus), Emre (x) (Dk.66 Yusuf x), Doğancan (xx), Furkan (xx), Osman (xx), Özcan (xxx), Onur (xx)
KEMERSPOR 2003: Hüseyin (x)- Oğuz (x) (Dk.62 Ahmet x), Ufuk (xx), Akın (xx), Burak (xx), Umut (xx), Volkan (x) (Dk.52 Deniz x), Zekeriya (xx), Veli (xx), Tahir (xx) (Dk.80 Ali), Barış (xxx)
GOLLER: Dk.18 Özcan (Erbaaspor), Dk.90+2 Barış (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: Serkan (Erbaaspor), Burak, Ufuk, Veli, Akın (Kemerspor 2003)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, Ligin 21'inci haftasında evinde Kemerspor 2003 ile 1-1 berabere kaldı.
18'nci dakikada Erbaaspor atağında Burak'ın ceza alanı içinde yaptığı tehlikeli hareket sonrası hakem serbest vuruş verdi. Sinan topa dokunduktan sonra kaleye sert vuran Özcan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
90+2'nci dakikada Veli'nin ceza sahasına yaptığı ortada Erbaaspor kalecisi Çağrı topu elinden kaçırdı. Ceza alanı içinde topla buluşan Barış'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi
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