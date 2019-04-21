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Erbaaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), () STAT: İlçe HAKEMLER:  Şahin Berker (xx), Ertan Başdağ (xx), Bülent Korkmaz (xx) ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx)(Dk.71 Ogün x), Bilal (xx), Ahmet (xx), Mehmet Tatlı (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail...

Erbaaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat), ()
STAT: İlçe
HAKEMLER:  Şahin Berker (xx), Ertan Başdağ (xx), Bülent Korkmaz (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx)(Dk.71 Ogün x), Bilal (xx), Ahmet (xx), Mehmet Tatlı (xx), Serkan (xx), Hasan (xx), İsmail (xxx)(Dk. 85 Berat ), Yunus (xx) (Dk. 90 Reha ), Gökay (xx), Mehmet Demirözü (xx)
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx), Erhan (xx), Fatih (xx), Yeldar (xx), Adnan (xx) (Dk.45 Emre xxx), Ramiz (xx), Ahmet (xx), Mert (xx)(Dk. 83 Mustafa ), Ali (xx), Yasin (xx) (Dk.88 Fırat ), Alper (xx)
GOLLER:  Dk. 29 İsmail (Erbaaspor) - Dk. 85 Emre (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Demirözü, Taylan (Erbaaspor) - Mert, Yasin, Fatih (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
29'uncu dakikada Ahmet sol taraftan köşe vuruşu kullandı. Ahmet'in ön direğe kestiği topa yükselen İsmail'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
41'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökay'ın şutu direkten döndü. Karbel Karaköprü Belediyespor savunması seken topu kornere gönderdi.
50'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ramiz'in şutunu kaleci Taylan kornere çeldi.
85'inci dakikada gelişen Karbel Karaköprü Belediyespor atağında Alper'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Emre'nin şutu ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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