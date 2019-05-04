Erbaaspor - Gebzespor: 1-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Burak Pekkan (xx), Mikail Can (xx), Mustafa Tosun (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx), Gürkan (xx), Bilal (xx), Ahmet (xx) Dk. 77 Mehmet Demirözü ), Mehmet Tatlı (xx), Berk (xx), Serkan (xx), İsmail (xx), Yunus (xxx) (Dk. 81 Ziyaeddin ), Gökay (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 74 Rıdvan)
GEBZESPOR: Alptekin (xx), İslam (xx), Kemal (xx) (Dk. 61 Şefik x), Saruhan (xx), Abdulsamet (xx), Oğuz (xx) (Dk. 61 Nurullah x), Sırat (xx), Tugay (xx), Ferhat (xx) (Dk. 65 Erkam x), Oktay (xx), Serhat (xx)
GOLLER: Dk. 59 Yunus (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: İsmail (Erbaaspor) Serhat, Abdulsamet (Gebzespor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Gebzespor'u 1-0 mağlup etti.
34'üncü dakikada gelişen Gebzespor atağında Oktay'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
57'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Yunus'un sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Ahmet'in kafa vuruşu auta gitti.
59'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Yunus'un sert şutu ağlarla buluştu: 1-0
78'inci dakikada gelişen Gebzespor atağında Saruhan'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.
85'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tugay'ın şutu kaleci Taylan'da kaldı.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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