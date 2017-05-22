Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Erbaaspor-Çatalcaspor: 2-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), () STAT: İlçe HAKEMLER:  Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Ömer Baltacı (xx) ERBAASPOR: Çağrı (xxx)-  Serkan (xxx) (Dk.88 Hüseyin), Berk (xxx), Sinan (xx) (Dk.97 Yunus), Hakan (xx), Doğan (xxx),...

Erbaaspor-Çatalcaspor: 2-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()
STAT: İlçe
HAKEMLER:  Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Ömer Baltacı (xx)
ERBAASPOR: Çağrı (xxx)-  Serkan (xxx) (Dk.88 Hüseyin), Berk (xxx), Sinan (xx) (Dk.97 Yunus), Hakan (xx), Doğan (xxx), Furkan (xx) (Dk.71 Emre xx),  Muhammed (xx), Osman (xx), Kudret (xx), Onur (xx)
ÇATALCASPOR: Doğan (xx)- Eyüpcan (xx), Sadık (xx), Arif (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (x) (Dk.56 Serkan xx), Mükail (xx) (Dk.102 Sertaç), Deniz (xx) (Dk.65 Recep x), Gökhan (xx), Gökhan Demir (xx), Murat (xx)
GOLLER: Dk.16 Kudret, Dk.117 Yunus (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Kudret, Muhammed, Çağrı, (Erbaaspor), Murat, Arif, Eyüpcan (Çatalcaspor)

SPOR Toto 3'ünci Lig 2'nci Grup'ta play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Erbaaspor normal süresi 1-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle Çatacaspor'u  2-0 yenerek finale yükseldi.
16'ncı dakikada Oğuzhan'un Sinan'a yaptığı faul sonrası Erbaaspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Kudret'in orta şut karışımu vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
37'nci dakikada Erbaaspor atağında Osman topu alarak hızlı çıktı. Osmanın ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Doğan'ın şutu direkten döndü.
41'inci dakikada Çatalcaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Mükail'in sert şutu kaleci Çağrı'da kaldı.
78'inci dakikada Kudretin defansın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın şutu kaleci Doğan'da kaldı.
90 dakika Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanınca ilk maçı Çatalcaspor 1-0 kazandığı için uzatmalara geçildi.
99'uncu dakikada Osman sol kanattan ceza alanına yaklaşarak ortasını yaptı. Yunus'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
117'nci dakikada Doğan'ın rakip savunmanın arkasına attığı topla buluşan Yunus'un vuruşu filelerle buluştu: 2-0
Rakibini uzatmalarda yenen Erbaaspor, Silivrispor ile final oynamaya hak kazandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246