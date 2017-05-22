Erbaaspor-Çatalcaspor: 2-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Ömer Baltacı (xx)

ERBAASPOR: Çağrı (xxx)- Serkan (xxx) (Dk.88 Hüseyin), Berk (xxx), Sinan (xx) (Dk.97 Yunus), Hakan (xx), Doğan (xxx), Furkan (xx) (Dk.71 Emre xx), Muhammed (xx), Osman (xx), Kudret (xx), Onur (xx)

ÇATALCASPOR: Doğan (xx)- Eyüpcan (xx), Sadık (xx), Arif (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (x) (Dk.56 Serkan xx), Mükail (xx) (Dk.102 Sertaç), Deniz (xx) (Dk.65 Recep x), Gökhan (xx), Gökhan Demir (xx), Murat (xx)

GOLLER: Dk.16 Kudret, Dk.117 Yunus (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Kudret, Muhammed, Çağrı, (Erbaaspor), Murat, Arif, Eyüpcan (Çatalcaspor)



SPOR Toto 3'ünci Lig 2'nci Grup'ta play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Erbaaspor normal süresi 1-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle Çatacaspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

16'ncı dakikada Oğuzhan'un Sinan'a yaptığı faul sonrası Erbaaspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Kudret'in orta şut karışımu vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

37'nci dakikada Erbaaspor atağında Osman topu alarak hızlı çıktı. Osmanın ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Doğan'ın şutu direkten döndü.

41'inci dakikada Çatalcaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Mükail'in sert şutu kaleci Çağrı'da kaldı.

78'inci dakikada Kudretin defansın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın şutu kaleci Doğan'da kaldı.

90 dakika Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanınca ilk maçı Çatalcaspor 1-0 kazandığı için uzatmalara geçildi.

99'uncu dakikada Osman sol kanattan ceza alanına yaklaşarak ortasını yaptı. Yunus'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

117'nci dakikada Doğan'ın rakip savunmanın arkasına attığı topla buluşan Yunus'un vuruşu filelerle buluştu: 2-0

Rakibini uzatmalarda yenen Erbaaspor, Silivrispor ile final oynamaya hak kazandı.

FOTOĞRAFLI