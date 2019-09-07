Erbaaspor – Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Mehmet Öcal (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xxx), Murat (xx) (Dk. 84 Aykut Çakay), İsmail Bulut (xx) (Dk. 65 Hasan Türk x), Mehmet Tatlı (xx), İsmail Baydil (xx), Gürkan (xx) (Dk. 90 Serkan ), Yağız (xx), Berat (xx), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xxx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan (xx), Hakan (x) (Dk. 72 Sefer), Özkan (xx) (Dk. 51 Kayhan x), Alper (xx), Yunus (x), Deniz (xx) Halil (xx), Hasan (xx), Mert (xx) (Dk. 58 Aykut x), Enes (xx), Emre (xx)

GOL: Dk.45 Oğuzhan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: İsmail Baydil, Mehmet Tatlı, Hasan Türk (Erbaaspor) - Aykut, Hasan (Büyükçekmece Tepecikspor)

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.

45+3’üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında Gürkan’ın pasıyla buluşan Oğuzhan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Oğuzhan’ın kaleye gönderdiği sert şut kaleci Ramazan’dan sekerek filelerle buluştu: 1-0

62’nci dakikada gelişen Büyükçekmece Tepecikspor atağında ceza sahası içinde Erbaaspor kalecisi Taylan’ın, Aykut’a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yunus’un kullandığı penaltı atışını kaleci Taylan kurtardı.

Karşılaşma Erbaaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

