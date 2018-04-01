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Erbaaspor- Bayrampaşa: 1-2

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), () STAT: İlçe HAKEMLER:  Burak Özcan (xx), Aydın Karsavuran (xx), Serdar Osman Akarsu (xx) ERBAASPOR: Alptekin (x), Taner (xx), Mahmuthan (x), Onur (x), Emirhan (x), Ömer (x) (Dk. 68 Sefa), Berk (x), Özgür (xx) (Dk....

Erbaaspor- Bayrampaşa: 1-2

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Burak Özcan (xx), Aydın Karsavuran (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
ERBAASPOR: Alptekin (x), Taner (xx), Mahmuthan (x), Onur (x), Emirhan (x), Ömer (x) (Dk. 68 Sefa), Berk (x), Özgür (xx) (Dk. 76Furkan), Mustafa (x) (Dk. 56 Soner x), Murat (x), Murat Hacıoğlu (x)
BAYRAMPAŞA:  Hamdi (xx), Güray (xx) (Dk. 86 Gökhan ), Sefa (xxx), Bennur (xx) (Dk. 76 Muhammet x), Yavuz (xx), Polat (xxxx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 71 Ahmet x), Said (xxx), Sercan (xxx), Hayrullah (xx)
GOLLER: Dk.84 Soner (Erbaaspor)  Dk.56, 59 Polat (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR:  Murat Hacıoğlu, Özgür (Erbaaspor)-,Hamdi (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor, ligin 29'uncu haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bayrampaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
56'ncı dakikada gelişen Bayrampaşa atağında sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Polat'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1
59'uncu dakikada Bayrampaşa'nın sol taraftan Bülent ile kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gönderilen topla buluşan Polat'ın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu: 0-2
84'üncü dakikada Erbaaspor'un sol taraftan Soner ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Murat, kafa vuruşu ile farkı 1'e indirdi: 1-2
Karşılaşma Bayrampaşa'nın  1-2 galibiyeti ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI 
 

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