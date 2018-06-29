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Eraydın - Öz ikilisi altın madalya kazandı

Yüksel - Ağabigün çifti ise bronz madalyanın sahibi oldu TARRAGONA,() Akdeniz Oyunları tenis mücadelesinde çift kadınlarda Başak Eraydın - İpek Öz ikilisi altın madalya kazanırken, çift erkeklerde ise Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün...

Eraydın - Öz ikilisi altın madalya kazandı

Yüksel - Ağabigün çifti ise bronz madalyanın sahibi oldu

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları tenis mücadelesinde çift kadınlarda Başak Eraydın - İpek Öz ikilisi altın madalya kazanırken, çift erkeklerde ise Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün çifti bronz madalyaya ulaştı. Eraydın, teklerde de finale yükselmeyi başardı.
İspanya'nın Tarragona kentinde devam eden 18'inci Akdeniz Oyunları'nın tenis mücadelelelerinde Türkiye, çift kadınlarda Başak Eraydın - İpek Öz ile altın, çift erkeklerde ise Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün ile bronz madalyaya uzandı. Tek kadınlarda ise Başak Eraydın, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Finalde Boşnak çift Nefisa Berberovic - Dea Herdzelas ile kozlarını paylaşan Eraydın - Öz çifti, altın madalyaya uzandı. Ay yıldızlılar rakiplerini, 0-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Çift erkeklerde ise bronz madalya maçına çıkan Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün ikilisi, büyük çekişmeye sahne olan bir karşılaşmanın ardından bronz madalyanın sahibi oldu. Portekizli rakipleri Gonçalo Falcao - Bernardo Saraiva ikilisi önünde 6-2, 3-6 ve 7-6 ile gülen Yüksel ve Ağabigün, kürsünün üçüncü basamağındaki yerlerini aldı.
Öte yandan çiftlerde altın madalyaya uzanma başarısı gösteren milli tenisçi Başak Eraydın, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci altın madalyası için yarın tekler finalinde korta çıkacak. Oynadığı üç maçta rakiplerine set şansı tanımayan Eraydın, şampiyonluk maçında dünya sıralamasının 189 numarası Fransız Fiona Ferro ile karşı karşıya gelecek.

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