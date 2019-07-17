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Eray İşcan ameliyat oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi kaleci Eray İşcan, ameliyat oldu. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan Eray İşcan, birinci etap kampının son gününde...

Eray İşcan ameliyat oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi kaleci Eray İşcan, ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan Eray İşcan, birinci etap kampının son gününde antrenman esnasında Ukraynalı futbolcu Artem Kravets ile çarpışması sonucu sakatlandı. Eray İşcan, bunun üzerine İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat oldu. Kaval kemiği üst ucu kırılan kaleci Eray İşcan’ın 5-6 ay arası yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kayserispor, Eray İşcan ile 2 senelik sözleşme imzalamıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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