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ERA Nymburk - Gaziantep Basketbol: 74-72
Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında, deplasmanda Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 74-72 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ikinci yenilgisini alırken, ERA Nymburk ise ikide iki yaptı. Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar...
SPOR 22.10.2019, 22:43
Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında, deplasmanda Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 74-72 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ikinci yenilgisini alırken, ERA Nymburk ise ikide iki yaptı.
Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 30 Ekim Çarşamba günü evinde Almanya ekibi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.
Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 30 Ekim Çarşamba günü evinde Almanya ekibi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.
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