ENKA Kadın Güreş Şubesi iddialı başladı

Hedef 2020 olimpiyatlarına madalya adayı sporcu yetiştirmek

6 kişilik kadın güreş takımından ilk altın madalyayı Aydın'daki yıldızlar şampiyonasında 43 kiloda Zehra Demirhan kazandı

Uğur Demirkırdı, İstanbul-

Türkiye'nin sporda öncü kulüplerinden ENKA, faaliyet gösterdiği atletizm, tenis, yüzme ve sutopu branşlarına güreş şubesini de ekledi.

Başantrenör Ahmet Özbege yönetiminde kurulan ENKA Kadın Güreş Takımı; milli takımın önemli isimlerinden oluşuyor. Aynı zamanda milli takım antrenörü olan Hakkı Gürel, ENKA'da Ahmet Özbege'nin yardımcılığını yapacak.

Elif Jale Yeşilırmak, Aysun Erge, Ayşegül Özbege, Zehra Demirhan, Gizem Kabak ve Şule Kabak ENKA takımı için mindere çıkmaya başlayan sporcular.

6 kişilik kadın güreş takımından ilk altın madalyayı geçen hafta Aydın'da düzenlenen yıldızlar şampiyonasında 43 kiloda Zehra Demirhan kazandı.

ENKA Kadın Güreş Takımı'nın sıradaki hedefi Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'na katılarak başarı elde etmek.

Enka Kulübü Sportif Şube Başkanı Ekrem Ay yaptığı açıklamada "Her branşta olduğu gibi güreşte de hedefimiz 2020 olimpiyatlarına madalya adayı sporcu yetiştirmek" dedi.

ENKA VAKFI 2016 YILINDA BAŞARI KAZANAN SPORCU ve ANTRENÖRLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Türkiye'nin sporda öncü kulübü ENKA, faaliyet gösterdiği Atletizm, Tenis, Yüzme ve Sutopunda elde ettiği yurtiçi ve yurtdışı başarılarla 2016 yılında da adından sıkça söz ettirdi. ENKA Vakfı, geride bıraktığımız yılda da kulübü adına önemli dereceler elde eden sporcuları ve onları yetiştiren antrenörlerini her yıl olduğu gibi yine ödüllendirdi. Vakıf, 19 Şubat 2017 Pazar günü Sadi Gülçelik Spor Sitesinde gerçekleştirilen tören ile dört branşta 203 sporcu ve 63 antrenörüne toplam 1 milyon 466 bin 100 TL para ödülü ve başarı belgesi verdi.

(FOTOĞRAFLI)