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ENKA'dan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 2 başarı

Ercan ATA - ANKARA / Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda temsil eden ENKA, iki podyum birden elde etti. ENKA, erkeklerde üst üste ikinci kez Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu. İngiltere'nin Birmingham...

ENKA'dan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 2 başarı

Ercan ATA - ANKARA /

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda temsil eden ENKA, iki podyum birden elde etti. ENKA, erkeklerde üst üste ikinci kez Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu.
İngiltere'nin Birmingham kentindeki ünlü Alexander Stadı'nda yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) A Grubu mücadelesinde ENKA, 10 ekip arasında erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise ikinci sırayı aldı. 2016 yılında Mersin'de bu kupada Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk yaşatan ENKA, böylece Birmingham'da unvanını koruyarak bir kez daha zirveye çıktı. ENKA'nın kadın takımı ise ikinci günde yedi puanlık avantajını korumadı ve şampiyonluğu kılpayı kaçırarak ikinci oldu.
ECCC müsabakalarında erkeklerde ilk günü 2,5 puan farkla lider tamamlayan ENKA, ikinci günde bir ara takipçisi Benfica'nın gerisine düştü. Ancak son yarışmaya girilirken yeniden avantajı eline geçiren ENKA, yarışmaları 163.5 puanla tamamlayarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
Erkeklerdeki 20 yarışmada içinde altı dalda birincilik elde eden ENKA, toplamda ise 12 branşta müsabakaları ilk üç içinde tamamladı. Yarışmaların ardından ENKA 163,5, Benfica 159, Playas de castellon ise 148,5 puan topladı.
SON YARIŞTA KAÇAN ŞAMPİYONLUK
Kadınlarda ise ilk gün yakaladığı avantajı ikinci günde kaybeden ENKA, şanssız bir biçimde Avrupa ikinciliğinde kaldı. Son yarışma olan 4×400 metreye 156-156 eşitlikle giren ENKA ve Portekiz ekibi Sporting arasındaki düğümü bu yarış çözdü. 4×400 mücadelesini Sporting kazanırken, üçüncü olan ENKA, toplamda iki puan geride kaldı ve ikincilikle yetindi.
kadınlarda Sporting Lisbon, 166 puanla şampiyon olurken, ENKA 164 puanla ikinci, Valencia da 160 puanla üçüncü sırayı aldı.

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