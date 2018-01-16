Engin İpekoğlu, Samsunspor'dan ayrılıyor

Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direkörü Engin İpekoğlu, antrenman öncesi kendisinden açıklama isteyen basın mensuplarına, "Oynayacağımız bir hazılık maçımız var. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyerek görevimden ayrılacağım" dedi.

Mali ve yönetimsel kriz geçiren Samsunspor, ikinci devre çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direkör Engin İpekoğlu, antenman öncesi kendisinden açıklama isteyen basın mensuplarına açıklama yapmayacağını ve oynayacakları hazırlık maçının ardından istifa edeceğini belirterek, "Oynayacağımız bir hazılık maçımız var. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyerek görevimden ayrılacağım. O toplantıda her şeyi uzun uzun konuşacağız. Toplantının ardından ise tek tek vedalaşacağım. Bu zamana kadar verilen hiçbir söz ne yazık ki tutulmadı. Artık ne benim ne de futbolcularımızın sabrı kalmadı. Futbolcularımızın bazılarına hala paraları yatırılmadı" dedi. Öte yandan gerçekleşen antrenmana Gökay İravul alacakları ödenmediği için katılmadı.

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